佩洛西稱美方不會背棄台灣　蔡英文：面對軍事威脅不會退縮

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月3日早上拜會台灣立法院，並在台灣總統府會晤總統蔡英文。佩洛西在會上稱，美方不會背棄台灣，台灣面對軍事威脅不會退縮



蔡英文首先致詞說，佩洛西與台灣有很深淵源，並對佩洛西20年來持續關注台灣民主發展，且長期支持台灣的國際參與，表達最誠摯感謝。

她指出，台灣面對軍事威脅不會退縮，會與全球民主國家合作，維護民主價值。美國是可靠信賴的合作夥伴，美台雙方會在包括經濟發展和供應鏈等各方面合作。她再次多謝佩洛西在關鍵時刻支持台灣。

佩洛西其後致詞時表示，此行目的3個主要重點，包括安全，人民的安全、全球的安全；經濟，也就是要創造未來的繁榮、能夠惠及更多人；以及好的治理。她指出，美國跟台灣在這3個領域有很多合作，美國非常重視跟台灣在這些領域的夥伴關係。

佩洛西又稱，43年前，美國做出「永遠與台灣站在一起」的承諾，這一次來台是要提醒大家，美國與台灣站在一起，並希望加深雙方經濟關係，也要向外界宣示不會背棄台灣的承諾，及彰顯美台之間的團結。

她指，現在全世界面臨兩個選擇，選擇民主或威權，美國致力於保障台灣及全世界民主，這樣的決心非常堅定不移。