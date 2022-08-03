珀麗灣、碧海藍天等三區九屋邨屋苑污水陽性　政府派26萬套快測包

本港疫情反彈，確診個案持續在多區蔓延。政府今日（3日）表示，東涌、深水埗、馬灣三區的污水呈陽性而且病毒量高，涉及東涌裕泰苑、荔枝角碧海藍天、一號．西九龍及珀麗灣等9個屋苑及屋邨，當局將會向相關地點派發約26萬個快速測試套裝，供住戶及相關工作人員自行檢測。



▼8月3日 部份污水陽性大廈▼



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政府表示，因應多區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將向以下地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約26萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。受影響地點如下：

離島區 — 裕泰苑、逸東（一）邨及逸東（二）邨

深水埗區 — 凱樂苑、碧海藍天、一號．西九龍、海盈邨及海麗邨

荃灣區 — 珀麗灣



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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港府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

另外，市民使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。