疫苗｜何栢良稱確診幼童重症率高　專家籲打針前勿先服退燒藥打底

香港疫情在高位徘徊，近日更出現幼童死亡及重症個案，周四起（4日），6個月大至3歲嬰幼童可接種科興疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台表示，截至7月尾已錄得20宗兩歲以下幼童重症或死亡個案，而每700個幼童確診就出現一宗重症，風險頗高，呼籲兒童應盡快接種疫苗。



港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華表示，科興疫苗採用傳統滅活技術平台，而香港兒童從小已接種滅活疫苗，如百日咳、小兒麻痺及流感疫苗，而幼童打科興後會循序漸進產生抗體，副作用亦相當輕微，但他提醒家長帶幼童接種疫苗前勿先餵食止痛退燒藥「打底」，以免影響疫苗免疫反應。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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至7月底共錄得20宗2歲以下幼童重症個案

何栢良今日在商台節目表示，至7月尾為止，錄得20宗2歲以下幼童重症個案，每700個幼童確診就出現一宗重症，而3至11歲的年齡層中，每1,800個兒童確診，就有一宗重症。他認為，政府應將兒童接種後的抗體數據公開，讓家長獲取更多選擇，從而作出選擇。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府應將兒童接種後的抗體數據公開，讓家長獲取更多選擇，從而作出選擇。（資料圖片）

幼童僅接種成人一半劑量科興恐抗體不足

何指，根據科學期刊數據顯示，3至17歲兒童接種成人科興疫苗的一半劑量的抗體水平不足，因此幾乎可以肯定若少於3歲的幼童僅接種成人疫苗的一半劑量抗體水平不足。南非去年9月開始亦進行6個月至35個月幼童的科興疫苗臨床研究，研究直接讓幼童使用成人劑量疫苗，並不再考慮將疫苗減半。

香港大學醫學院兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華表示，幼童打科興後會循序漸進產生抗體，副作用亦相當輕微。（羅君豪攝/ 資料圖片）

關日華在同一節目表示，其他國家經過長時間研究，觀察不同年齡層接種科興疫苗後產生的抗體及副作用，確定6個月幼童接種劑量均安全，能夠產生足夠免疫保護，且副作用輕微。他又指，幼童在接種疫苗前，醫護人員會先向家長解釋清楚，接種期間也會用玩具分散兒童的注意力。打針後亦會觀察15分鐘，確保幼童沒有出現嚴重副作用情況。

萬一幼童打針後出現高於38.5度的發燒反應，將處方一至兩劑合適的撲熱息痛（止痛退燒藥）予幼童服用。不過他提醒，家長切勿在接種前讓幼童服食撲熱息痛，以免影響疫苗的免疫反應。

問及如孕婦已打疫苗，嬰兒出生後6個月後需要打針？關指，縱使孕婦已打針，抗體可以給予嬰兒，惟抗體水平會隨時間減退，故應接種疫苗。他又指，現時3至11歲兒童僅有70%接種率，希望調低接種年齡後的接種率可達到90%以上，並呼籲家長勿猶豫，盡快帶子女接種疫苗。