澳門往珠海今傍晚6時起恢復免隔離通關　須持24小時核酸檢測陰性

因應疫情已受控，澳門政府宣佈今日（3日）宣佈，由今日傍晚6時起，澳門往珠海恢復免隔離通關，通關條件包括，自澳門出境前往珠海者須持24小時內核酸檢測陰性結果證明，並要在出境前提前通過「健康珠海」小程序落實申報，入境珠海後要主動向目的地所在社區、單位或酒店報備，及落實「3天2檢」等規定。



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澳門早前因疫情嚴峻而暫停與珠海免隔離通關，澳門政府今日宣佈，自傍晚6時起，恢復與珠海的免隔離通關，前往珠海人士只要持24小時內核酸檢測陰性結果證明即可，到達珠海後要完成「3天2檢」規定，即已持有24小時內核酸陰性證明抵珠海後視為完成第一次，入境後48小時內再完成一次核酸檢測，前3天原則上只可「兩點（居住點和工作點）一線」，亦不能乘坐公共交通、不聚集及不聚餐。

經珠海入境澳門的條件則維持不變，市民及旅客須持48小時內核酸檢測陰性結果證明，以及遵守澳門各項防疫之措施。

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澳門應變協調中心亦宣布，為滿足出境人士的需要，8月2日至8月3日於所有免費核酸檢測站內完成採樣的人士，包括重點人群和離家工作人群，其核酸檢測結果均會上載澳門健康碼及可作通關之用，市民不需急於前往核檢，以避免人群聚集。但8月4日或之後的免費核酸檢測則不能作為通關之用。