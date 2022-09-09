特快公屋｜近4.6萬宗申請　公屋超額20倍　綠置居貨尾80人爭一伙

公屋輪候時間長達6年，房屋署的年度「特快公屋編配計劃」成為基層家庭上樓捷徑，今年的計劃提供約2,000個單位，更首次在計劃中推售「綠置居2019」青衣青富苑和柴灣蝶翠苑貨尾單位，預料會提供約200伙。

房屋署最新回覆查詢時表示，今年「特快公屋編配計劃」共接獲約40,810宗申請，超額約19.4倍，即約20人爭一個單位，較去年大跌逾三成；而購買綠置居貨尾單位的申請則有45,690宗，超額約79.3倍，即80人爭一個單位。

當局指，特快公屋編配將於下周二（13日）開始揀樓，而綠置居貨尾單位的揀樓則會在今年第四季開始。



今年的「特快公屋編配計劃」共接獲約45,690宗申請。（資料圖片）

房屋署表示，今年的「特快公屋編配計劃」暨「出售青富苑及蝶翠苑未售出綠表置居計劃單位」共接獲約45,690宗申請，當中約30,600宗只申請特快公屋編配計劃，而10,210宗亦同時申請售買綠置居貨尾單位，分別有17,720和6,630宗為一人申請者，另外分別12,880和3,580宗為二人或以上家庭申請者，可供揀選的單位共約有2,000個。按此推算下，即今年「特快公屋編配計劃」超額申請19.4倍，大約20人爭一個單位。

翻查資料，去年的「特快公屋編配計劃」共接獲60,800，即今年急跌近32.9%。當中約有3.19萬宗為一人申請者，約2.89萬宗為二人或以上家庭申請者；而前年則接獲62,700萬宗申請，即今年再跌近35%。

▼綠置居青富苑及蝶翠苑▼



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至於申請購買綠置居貨尾單位方面，只申請綠置居的申請則有4,880宗，計及同時申請兩個計劃，合共有15,090宗申請，一人申請分別有2,660和6,630宗，而二人或以上家庭申請則分別有2,220和3,580宗。

當局指，截止5月15日，青衣青富苑和柴灣蝶翠苑暫時分別提供180和8伙，供合資格的公屋申請者選購，即綠置居貨尾單位超額申請79.3倍。

房屋署指，特快公屋編配計劃和「出售青富苑及蝶翠苑未售出綠置居單位」的公屋自選單位程序／選樓環節將會分別於下周二（13日）和第四季進行，房委會會按申請者的優先次序，分別兩個計劃的申請者發出公屋自選單位通知書/選樓通知書。公屋自選單位/選樓程序首批為二人或以上家庭，然後為一人申請者。

今次是首次在特快公屋編配計劃中，首次一併推售綠置居貨尾單位，涉及青衣青富苑和柴灣蝶翠苑。根據房委會最新資料，青衣青富苑和柴灣蝶翠苑同屬「綠置居2019」計劃的推售屋苑，出售三年後，分別仍有至少180和8伙貨尾單位，但估計未計算後期的撻訂單位，預料整體推售的單位數會較現時公布的多，揀樓日期仍有待公布。

至於出租的公屋單位方面，值得注意的是，在歷年的特快公屋編配計劃中，都有部份單位涉及「凶宅」。以去年為例，共有8個單位曾發生兇殺案，租金介乎1,236元至3,606元，部份可享租金優惠，僅4伙無租金寬減。名單上其他單位則分別涉及自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等情況。

其中一個「凶宅」單位位於葵涌邨映葵樓的低層單位。在2020年間，該單位疑發生倫常謀殺案，一名21歲青年疑遭母親餵下安眠藥後，再遭母親用膠帶勒斃，死者為智障人士。事發時一家人均在屋內，死者遇害時其13歲胞弟懷疑目睹事發經過。

另外，1999年12月曾發現兇殺案、瀝源邨榮瑞樓一個低層單位，去年亦榜上有名。翻查資料，1999年12月，29歲男子疑與同居的未成年少女發生感情糾紛，向女方淋火水縱火，17歲少女被燒成焦炭。

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另外，凡願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可享有租金寬減，寬減視乎單位有效空置期而定。

值得留意是，若申請者接受自選單位的編配，在租約生效日期起計3年內，申請者和家庭成員都不可以要求調遷。而申請者若透過「特快公屋編配計劃」獲編配公屋單位，在公屋單位首次租約生效日起計3年內，將不合資格申請購買綠置居單位。