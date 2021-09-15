特快公屋編配｜名單出爐8凶宅上榜　包括葵涌邨母勒斃兒慘案單位

公屋輪候時間越拖越長，房屋署推出的「特快公屋編配計劃」，成為基層家庭「上樓捷徑」。房屋署今日（15日）公布最新名單，當中有8個「凶宅」曾發生兇殺案，其中一個新上榜單位，在去年曾發生倫常慘案，一名母親疑用膠帶勒斃兒子，遇害時其13歲胞弟懷疑目睹事發經過。

另有「凶宅」單位疑曾在歷年計劃中被揀走，但今年又再度上榜，包括曾情殺案及「母子戀」的兇案單位。而沙角邨綠鷺樓的一個中層「凶宅」單位，更連續五年上榜。



新一期「特快公屋編配計劃」的名單今日出爐。（資料圖片）

今年有8個曾發生兇殺案的單位被納入特快公屋編配計劃的名單內，分別在大窩口邨富貴樓、葵涌邨映葵樓、友愛邨愛暉樓、南山邨南樂樓、慈正邨正安樓、彩雲二邨瓊宮樓、瀝源邨榮瑞樓、沙角邨綠鷺樓。

這批單位的租金由1,236元至3,606元不等，當中有4伙不獲租金優惠。

母親疑用膠帶勒斃智障兒 13歲胞弟目睹經過

對比去年資料，有部份單位是「新上榜」。其中一個新兇殺案單位，位於葵涌邨映葵樓的低層單位。在2020年間，該單位疑發生倫常謀殺案，一名21歲青年疑遭母親餵下安眠藥後，再遭母親用膠帶勒斃，死者為智障人士。事發時一家人均在屋內，死者遇害時其13歲胞弟懷疑目睹事發經過。

資料顯示，該單位面積有39.74平方米，現正翻新，租金3,606元，但不會享有租金優惠。

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男子疑向未成年少女淋火水縱火

此外，瀝源邨榮瑞樓亦有一個低層單位上榜。翻查資料，1999年12月，29歲男子疑與同居的未成年少女發生感情糾紛，向女方淋火水縱火，17歲少女被燒成焦炭。

友愛邨愛暉樓再上榜 青年幻覺下狂斬女友73刀

此外，友愛邨愛暉樓的一個中層單位在2009年曾發生兇殺案。雖然該單位曾出現在2018年的特快公屋編配名單，但後來的名單已不見蹤影，懷疑曾經被揀走，但今年又再度上榜。

翻查資料，2009年該單位曾發生情殺案，一名有吸食冰毒習慣的19歲青年，懷疑同居女友與兄長有染，揮73刀將女友斬死。事後被告企圖自殺，狂斬自己的肚和四肢，之後判囚終身。被告曾向警方表示，案發前數天曾吸食冰毒，並令他出現幻聽，案發時見女友變成「豬頭人身」怪物。

該單位面積達35.12平方米，租金1,616元，可獲8個月的租金優惠。

友愛邨愛暉樓的一個中層單位在2009年曾發生兇殺案，一名青年曾揮73刀將女友斬死。（資料圖片）

「母子戀」兇案單位再上榜

至於牛池灣彩雲二邨瓊宮樓的單位，過往亦曾出現在特快公屋編配名單，之後疑似被揀走，今年亦再度出現在名單上。

資料顯示，瓊宮樓在2015年曾發生斬人命案，涉案男女是一對年齡相差21載的「母子戀」，二人在單位內發生爭執，分別用菜刀和生果刀火併，最終釀成悲劇。

2018年，石硤尾南山邨發生殺妻案，該兇殺單位疑一直未能出租，今年連續第二年上榜。（資料圖片/黃景洪攝）

沙角邨綠鷺樓疑無人問津 連續第五年上榜

此外，沙角邨綠鷺樓一個中層單位，於2002年曾發生兇殺案，已連續第五年上榜。同一個單位分別在02年和08年前，均曾發生兇殺案。

南山邨南樂樓亦是第二年上榜，單位同樣在2018年發生兇殺事件，疑因感情糾紛，丈夫涉用生果刀刺其妻子背部，女子送院後不治。

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除了兇殺單位外，名單上亦有曾發生追討欠債、具心理影響事件、自殺或意外死亡事件、前住客曾受其他住客滋擾、自然身故等單位，部份可獲租金優惠。