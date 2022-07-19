特快公屋｜首推蝶翠苑、青富苑綠置居貨尾　今起可申請　8.8截止

房屋署的年度「特快公屋編配計劃」成為基層家庭上樓希望，「特快公屋編配計劃2022」提供約2,000伙單位，今日（19日）起接受申請，將於8月8日截止，最快9月可揀樓。惟部份單位或曾曾發生不愉快事件，甚至被評為凶宅，申請人宜先做好功課才申請。今年計劃亦會推售「綠置居2019」青衣青富苑和柴灣蝶翠苑貨尾單位，暫會提供188伙，少部份更是逾400平方呎的大單位，是首次在特快公屋編配計劃下推售資助房屋單位。



現時公屋一般申請者的平均輪候時間長達6.1年，「特快公屋編配計劃」可成為上樓捷徑。（資料圖片）

透過「特快公屋編配計劃」，合資格的申請者將可獲得提早入住公屋單位，以及購買綠置居貨尾單位的機會。

青衣青富苑和柴灣蝶翠苑共提供188伙貨尾單位

根據房委會最新資料，青衣青富苑和柴灣蝶翠苑同屬「綠置居2019」計劃的推售屋苑，出售三年後，分別仍有至少180和8伙貨尾單位，但估計未計算後期的撻訂單位，預料整體推售的單位數會較現時公布的多。有關貨尾單位今日起可經「特快公屋編配計劃」再次推售，揀樓日期仍有待公布。

青富苑主要餘下180多平方呎至280多平方呎細單位

根據成交紀錄冊的資料，青富苑主要餘下180多平方呎至280多平方呎的細單位，但早前有少量459平方呎和396平方呎的單位撻訂，對首批揀樓的幸運兒而言是「喜訊」。

▼綠置居青富苑及蝶翠苑▼



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在申請期及揀樓期內，有興趣的獲邀公屋輪候人士可到位於觀塘的綠置居銷售小組辦事處，索出兩個屋苑的資料，場內亦會展示單位的展板及其他資料，青富苑和蝶翠苑的售樓書、按揭詳情等的資料亦已上載至房委會專頁。

特快公屋編配的申請人，不論申請公屋或購買綠置居貨尾單位，均可選擇網上申請，或填妥房屋署郵寄的邀請信連附的申請表格，或透過「公屋申請電子服務」下載及列印申請表格，郵寄或直接交到樂富房委員客務中心。申請人可一併申請特快公屋編配和購買綠置居貨尾單位，但若其後在其中一個計劃已揀選單位，則須即時放棄另一個計劃。申請人要緊記，若有意購買綠置居單位，緊記要繳交250元申請費。

申請人必須符合以下4大條件：

1. 申請者須持有有效的公屋申請

2. 至少一半家庭成員在香港居住滿七年

3. 其登記日期或相應登記日期在2021年3月31日或之前（即公屋申請編號在 G1460461-1／U0484912-0或之前）

4. 該公屋申請仍持有有效的編配機會



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特快公屋編配計劃2022提供約2,000伙公屋單位

至於申請入住公屋方面，今次特快公屋編配計劃提供約2,000伙公屋單位，惟值得注意的是，部份單位曾涉及不愉快事件，又或層數、座向、單位的設計等較為遜色，例如寶田邨及天恩邨（一期），單位內的洗手間都較其他公屋單位細小。

在歷年的計劃中，都有部份單位涉及「凶宅」。以去年為例，共有8個單位曾發生兇殺案，租金介乎1,236元至3,606元，部份可享租金優惠，僅4伙無租金寬減。名單上其他單位則分別涉及自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等情況。

其中一個「凶宅」單位位於葵涌邨映葵樓的低層單位。在2020年間，該單位疑發生倫常謀殺案，一名21歲青年疑遭母親餵下安眠藥後，再遭母親用膠帶勒斃，死者為智障人士。事發時一家人均在屋內，死者遇害時其13歲胞弟懷疑目睹事發經過。

另外，1999年12月曾發現兇殺案、瀝源邨榮瑞樓一個低層單位，去年亦榜上有名。翻查資料，1999年12月，29歲男子疑與同居的未成年少女發生感情糾紛，向女方淋火水縱火，17歲少女被燒成焦炭。

另外，凡願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可享有租金寬減，寬減視乎單位有效空置期而定。

值得留意是，若申請者接受自選單位的編配，在租約生效日期起計3年內，申請者和家庭成員都不可以要求調遷。而申請者若透過「特快公屋編配計劃」獲編配公屋單位，在公屋單位首次租約生效日起計3年內，將不合資格申請購買綠置居單位。