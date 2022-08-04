6歲女童校門外被人淋橙液　3男襲擊罪成　官稱事主是小孩必會判監

6歲小學女生於前年在學校門外遭人淋潑橙紅色液體，警方調查時發現，女童的外祖父及母親亦在較早前遭襲擊。三名涉案男子事後被捕，被控有意圖而導致身體受嚴重傷害、普通襲擊共3罪。法官今（4日）在區域法院裁定他們就淋潑女童的普通襲擊罪成，至於首被告的另外兩罪則不成立。法官把判刑押後至8月17日，期間三名被告還柙看管，三被告申請候判期間繼續保釋，遭法官拒絕，並指事主是小童，三名被告一同行事，必然面對監禁。



3名被告：李培耀（28歲，倉務員 ）、張富傑（33歲，無業）及陳效智（47歲，無業），被控於2020年10月22日，在沙田大圍一間小學外襲擊女童X（事發時6歲）。

首被告脫傷人罪

首被告另被控於2020年9月30日，在火炭禾寮坑一村屋外，非法及惡意令X的鍾姓外祖父身體受嚴重傷害，以及襲擊X的母親，惟因認人質素問題，法官早前已裁定表證不成立。

警員翻查片段認出被告

控方案情指，3名被告當日早上曾在女童就讀的小學外徘徊，其中一人亦曾到訪附近的一間麥當奴，並要求紙杯但不果，他一度提議買中杯汽水但「走水」，店員最後免費給了他一隻紙杯。

法官裁決時指，辯方不爭議曾有襲擊發生，只爭議襲擊者的身份。涉及女童X的控罪，法官接納警員觀看多段閉路電視片段後，認出涉案人士曾在片段出現，且為本案的3名被告。

女童X在沙田一小學門外，遭人淋橙色油漆。（資料圖片）

3名被告各擔當不同角色

法官續指，三名被告案發前在X就讀的學校附近出現。根據閉路電視片段，次被告向X淋液體，他在案發前已在現場等候，是有預謀行事；次被告犯案後被校巴司機追著，首被告則阻撓校巴司機。首被告的出現是加強氣勢，作出阻撓，令次被告可離開現場。第三被告曾留在現場觀察事件發展。

法官認為，三名被告案發時互相認識，共同行事，擔當不同角色，因此裁定他們襲擊X的控罪成立。

外祖父庭上未能認出首被告

至於涉及X外祖父的控罪，法官指雖然外祖父在認人手續中認出首被告，但庭上未能認出，並解釋自己年事已高。法官最終亦因認人質素問題，裁定首被告該罪不成立。

案件編號：DCCC371/2021