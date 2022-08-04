瘧疾｜近一個月30宗非洲輸入個案　一人死於檢疫酒店　4人留醫ICU

衞生防護中心今日（4日）表示，過去一個月共錄得30宗外地傳入的新增瘧疾確診個案，涉及30名男病人，年齡介乎25至57歲，全部於7月1日至8月1日期間抵港，其中一名52歲病人於檢疫期間在酒店內死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲。其餘29人送往公立醫院治理，10人經治理後已出院，另外四人及15人分別情況嚴重和穩定，當中4人正於深切治療部留醫。據了解，他們全部是中國籍，原在當地同一公司工作，因公司結業而離開，遂取道香港完成檢疫後回國。



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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21人由幾內亞抵港

衞生署衞生防護中心今日表示，近日的輸入性瘧疾個案有上升趨勢，全部涉及由非洲抵港人士，過去一個月錄得30宗外地傳入的新增確診個案，涉及30名男病人，年齡介乎25至57歲，當中21人由非洲幾內亞抵港。

所有病人抵港後均因應相關入境要求於指定檢疫酒店進行檢疫，其中一名52歲病人於檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲。

10人已出院 餘下患者情況嚴重及穩定

其餘29人送往公立醫院治理，10人經治理後已出院，另外4人及15人分別情況嚴重和穩定，當中4人正於深切治療部留醫。

衞生防護中心表示，會繼續流行病學調查並正跟進該些個案的同行人士，對他們進行醫學監察，有病徵的人士會被送往醫院，而沒有出現病徵的人士將獲提供血液測試，如發現陽性個案會被送往醫院接受治療。

衞生防護中心發言人指，根據食物環境衞生署的瘧疾病媒監察資料，本港市區近年未有發現該兩種可致病的「按蚊」，除於2021年在大欖涌水塘附近發現有傑普爾按蚊的滋生外，在過去10年均沒有在其他地點發現微小按蚊或傑普爾按蚊的滋生。有見及此，衞生署認為瘧疾出現本地傳播的風險屬非常低。由於在檢疫酒店發現輸入性瘧疾個案，當局會跟進相關地點的蚊患情況，並按需要加強滅蚊工作。

發言人提醒，瘧疾是一種可致命的嚴重疾病。患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力、咳嗽、嘔吐、腹瀉及肚痛等症狀。重症瘧疾的病情比較嚴重，如沒有適當治療，可導致死亡。如市民到瘧疾流行地區，外遊期間及返港後14日內，都應使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑。

醫管局發言人指，已啟動緊急應變指揮中心，指揮及協調各醫院聯網接收瘧疾病人。公立醫院會安排隔離病床及合適的藥物為感染瘧疾的病人提供治療。醫管局稱，會密切監察情況，適時調動病床及人手，為感染瘧疾的病人提供適切治療。

有患者瘧疾上腦、急性腎衰竭

因應近期輸入瘧疾個案大增，醫管局中央傳染病及緊急應變委員會(HA CCIDER)今日傍晚向公立醫院醫生發信，提醒要注意瘧疾求診個案，信中提及截至今日中午，仍有17名瘧疾病人在公院留醫，嚴重個案比例高亦令人關注，特別提到在深切治療病人中，包括一宗腦性瘧疾（俗稱瘧疾上腦），以及一宗導致急性腎衰竭病例。

由於內地封關，令大批由非洲返內地旅客會經香港檢疫，當局估計單是8月會有超過200人由非洲抵港檢疫，相信瘧疾個案仍會增加，提醒前線醫生要注意病人幾項特點，包括發燒、旅遊史、職業、接觸史等，尤其曾到瘧疾流行地區人士，需盡快為有懷疑病人提供檢測，並提醒醫院及診所要清理積水，避免蚊子滋生。