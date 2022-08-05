李小龍展｜以VR技術回到1973年故居　盤點必玩必看及「打卡位」

位於九龍塘的李小龍故居於2019年被拆卸，適逢今年是李小龍逝世49周年，李小龍會（Bruce Lee Club）聯同PRIZM Group將於8月6日至8月14在銅鑼灣舉行《擬遊未盡 - 李小龍故居復現企劃》展，讓公衆免費參觀。



李小龍會會長黃耀強表示，之前大力爭取保育李小龍故居，因李小龍是港人驕傲。他相信故居會成爲香港重要旅游景點，對保育失敗感非常可惜。他指李小龍會沒有放棄，希望透過最新科技將故居復原，並永久保留在互聯網世界内，讓各地人民不受時間地域限制到故居參觀。他更希望故居作爲一個平台，在未來可讓人參與構建新内容。



《香港01》今（5日）有幸先睹爲快，以下將盤點幾個必玩、必看及「打卡位」：



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必玩位1：VR李小龍故居「棲鶴小築」

李小龍會聯同PRIZM Group及三位IVE創作多媒體學科學生，以3D VR 技術，在元宇宙內以1:1比例重現「棲鶴小築」(或栖鶴小築，即前羅曼酒店） 在李小龍1973年入住時的原始面貌。爲求達到「原汁原味」，製作單位在進行3D建模時翻查了許多資料文獻，舉例屋内李小龍愛駕Mercedes Benz 350sl，其車牌號碼是AX6521，忠實還原李小龍以他兒子李國豪1965年2月1日取號碼的故事。

必玩位2：握力鍛煉器 感受李小龍玩時的一半重量

握力鍛煉器是由李小龍設計，由徒弟李倫斯製作。李小龍曾表示這鍛煉器使自己耐力鍛煉如虎添翼。主辦單位透露，目前展出供參觀者試玩的鍛煉器已「減磅」，比李小龍使用的輕一半。記者曾試玩，確實充滿分量，最適合各大力士一展雄風，不過平日沒「操肌」的，恐怕會洋相百出。

李小龍名言「Be water, my friend！」過去常被港人引用。(蕭博禧攝)

必看位3：李小龍相關收藏

李小龍名言「Be water, my friend！」過去常被港人引用，這次展出珍藏包括李小龍60年代親筆手書，描述了他原創武術體系截拳道「如水無形」的哲學理念。

館内參照《龍爭虎鬥》著名場景設置鏡中鏡，重現李小龍與「韓先生」的鏡子大戰，供參觀者「打卡」留念。(蕭博禧攝)

打卡位4：《龍爭虎鬥》鏡中鏡

《龍爭虎鬥》一片，李小龍與「韓先生」的鏡子大戰堪稱經典。館内參照這著名場景設置裝置供參觀者「打卡」留念。

展覽詳情：

日期：8月6日至8月14日

時間：上午11時至下午8時 (星期日-星期四) 上午11時至下午9時 (星期五-星期六)

地點：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心Shop D

費用：免費

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