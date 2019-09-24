李小龍故居動工清拆　影迷慨嘆：一代巨星故居終作飛灰

「Be water」近月重新成為流行語，其實那是一代武打巨星李小龍金句，不過當李小龍重新被新一代憶起之時，其故居卻今日開始動工清拆，成為一代歷史。李小龍會今早（24日）在社交網頁上發佈消息，指收到業主通知，位於九龍塘的李小龍故居「棲鶴小築」將於今日動工清拆。李小龍會會長黃耀強指，過去會內向政府及業主爭取保留故居十多年，最後卻落得清拆收場，感到萬分無奈。 地產富商余彭年於1974年購入李小龍故居，將以改建成時鐘酒店。直至2008年，余計劃向政府捐出物業，打算保育故居並改建作李小龍博物館，惟雙方最終未能達成共識，計劃於2011年終止。余彭年慈善信託管理委員會副主席李文龍過去接受《香港01》訪問時指，基金會計劃將李小龍故居改建成國學教育中心，估計最快於2020年落成。 攝影：黃偉民、呂諾君

李小龍生前居於位於金巴倫道41號的兩層別墅「棲鶴小築」，余彭年於李小龍逝世後的一年以85萬購入其故居，並翻新改建成時鐘酒店「羅曼酒店」。2008年，余彭年計劃招標出售包括李小龍故居在內的5幅地皮，後來遭一眾李小龍影迷強烈反對，並舉行記者會要求政府及業主加以保育故居。翌年，余彭年提出向政府捐贈李小龍故居，並打算將其改建成李小龍紀念館。

別墅「棲鶴小築」建於1970年代初。1973年初，由嘉禾電影公司主席鄒文懷等人購入，租了給李小龍。李小龍去世後，富商余彭年翌年以85萬港元購入別墅。（資料圖片）

政府一度有意保育故居 計劃拖延幾年後告吹

根據當時政府文件，商務及經濟發展局曾多次就復修李小龍故居與余彭年交換意見。惟多年過去，保育計劃始終未落實。據消息指，由於雙方的對修復故居計劃存在巨大分歧，計劃最終於2011年終止，而李小龍故居修復則遙遙無期，「羅曼酒店」亦於2015年結業。

余彭年慈善信託管理委員會副主席李文龍去年11月曾表示，有意將李小龍故居改建成「國學教育中心」。他接受《香港01》訪問時指，基金會一直有意保育李小龍故居，並於去年再次聯絡發展局及商務及經濟發展局商討保育事宜，惟對方回覆時指「沒有想法保育」。李文龍指，未來落成的國學教育中心望能盡量回復成故居面貌，並會舉辦提供國畫班等課程。

影迷會對清拆決定感無奈

李小龍會會長黃耀強今早收到業主消息，得悉重建工程今日開始動工後，於「李小龍會」的社交專頁中發帖，寫道：「李小龍故居於公歷2019年9月24日，在業主及特區政府的棄救下，於今日拆毀，一代巨星故居終作飛灰。」

黃耀強對故居終遭清拆感到無奈，言談間透露出萬分唏噓，「我們抗爭了十多年，許多人都認為李小龍故居值得保留，可是見到現屆政府沒有心去做這件事。」黃耀強又指，據他了解，整個保育工程約需4至5億元，認為比許多地區大白象工程相對便宜，無法理解政府為何沒有保育打算，「如果能成功保育，那就可以保留香港人的集體回憶，或者又可以成為一個旅遊景點。作為市民，我覺得好無奈。」