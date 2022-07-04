倪匡離世｜為李小龍劉家良編劇經典　哪部自創武俠小說拍成電影？

武俠小說《六指琴魔》改拍成電影

倪匡（1935-2022），原名倪聰，知名作家、編劇，「香港四大才子」之一。倪匡寫作題材廣泛，除了最膾炙人口的科幻小說系列，亦有創作靈異、武俠與偵探小說。著名作品包括「衛斯理系列」、「女黑俠木蘭花系列」、《六指琴魔》等。

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據收藏家吳貴龍所言，其中武俠小說《六指琴魔》1965年由仙鶴港聯影業公司拍成電影，分為三集。導演陳烈品，陳寶珠、李居安、石堅、譚倩紅、薛家燕等主演。

故事講述六指琴魔毒殺韓信之子，嫁禍於鏢頭呂騰空，再用詭計聚集峨嵋、點蒼、華山等多派人物，以八弦古琴奏出天龍八音迷亂他們的心性，令他們自相殘殺。眾人又爭相捉拿呂騰空之子呂麟，企圖把他帶到仙人峰換取武林奇寶，引發連場惡鬥。東方白、譚月華、鬼奴等人雖然聯手，仍不敵六指琴魔的琴音。最後呂麟以火羽箭殲滅琴魔，為雙親報仇，江湖回復平靜。

李小龍《唐山大兄》、《精武門》出自倪匡手筆

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提起李小龍電影，大家一定馬上想起「我少讀書，你唔好呃我」、「中國人唔係東亞病夫」等等經典對白。根據收藏家吳貴龍描述，其實《唐山大兄》、《精武門》經典都是出自倪匡之手。

1971年11月6日倪匡與金庸出席嘉禾為李小龍電影「唐山大兄」設的慶功宴，地點是今尖沙咀星光行5/F「翠園」。（圖片來自吳貴龍）

1960年代末，香港武俠片興起，倪匡轉而從事劇本創作。1971年，李小龍從美國返回香港發展後替嘉禾公司拍製《唐山大兄》及《精武門》。

李小龍堅持要找到香港最好的編劇為精武門編度，最後他找上倪匡，但倪匡有邵氏合約在身，倪匡最後應允編劇「唐山大兄」及「精武門」一職，但強調電影介紹不能掛上編劇倪匡的名字，名義上由導演羅維兼任。 收藏家吳貴龍

1971年11月6日倪匡與金庸出席嘉禾為李小龍電影「唐山大兄」設的慶功宴，地點是今尖沙咀星光行5/F「翠園」。 收藏家吳貴龍

結果，精武門票房收入443萬，再次刷新了香港電影史上的最高票房紀錄，榮獲1972年第十屆台灣金馬獎優等劇情片、最佳剪輯獎及最佳技藝特別獎。亦贏了同期於香港上映的「教父」電影票房。

縱使倪匡之名不見於電影介紹中，但《唐山大兄》、《精武門》成為不朽經典，倪匡實在功不可沒。

成為劉家良御用編劇 開創洪拳電影熱潮

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李小龍1973年離世後，香港武打電影陷入低潮。在1975年，劉家良返港執導《神打》，不單開啟諧趣功夫片的先河，更掀起香港洪拳風潮。這套《神打》的成功，不得不歸功於倪匡成為劉家良電影的御用編劇。

邵氏催劉家良開戲，倪匡便着手撰寫《神打》編本。倪匡卻只花了兩天便寫好。在《左文右武中師父》彭志銘跟倪匡的對談中，倪匡便說：「他（劉家良）說給我一星期時間，其實我一晚便可寫好的了！不過我慢慢寫，兩日才交貨！」又說：「通常一星期左右，最多兩星期！」

為何《神打》劇本能這麼快完工，倪匡在對談中透露了他跟劉家良合作的獨特方式。「劉家良從頭到尾，說一遍給我聽，我只是當小說咁，照寫一次而已。」他更說：「劉家良講故事很動聽，很細膩的，他是個說故事能手！⋯⋯他講人物和情節，我寫人物性格和理順過程！」

彭志銘、鄭政恆《左文右武中師父 ：劉家良功夫電影研究》。

自那時起，倪匡總共編寫超過四百部電影劇本，除了因為他創作力驚人之外，也因為他一向「貨物出門恕不退換」。在《左文右武中師父》中，倪匡提及自己：「我寫劇本，是不寫『故事大綱』的，一交便是完整的劇本」又說：「我事先聲明的，是不改劇本，交了劇本之後，他們怎樣改動，照不照我寫的劇本去拍，都是他們的事，我從不理會，也不反對！最重要，是他們事先付清劇本費，我才開筆。」

雖然他被稱為「劉家良御用編劇」，但原來他卻不愛電影：「我不喜歡電影的呀！對電影一點興趣也沒有，曾有人找我做導演，我都不懂，便不做呀！我專職是寫小說，不會講故仔，包括用影像表達，我只懂用文字去表達。」

無論如何，倪匡創作電影劇本無數，對香港電影影響深遠。及至2012年4月，倪匡獲得第31屆香港電影金像獎終身成就獎。2018年，倪匡獲香港電影編劇家協會頒發編劇會銀禧榮譽大獎。