珠澳通關｜青茂口岸排長龍　開關首日澳門近2萬外勞離境　飆595倍

澳門疫情放緩，本周三起（3日）再放寬抗疫措施，恢復與珠海免隔離通關，經澳門入境珠海，只需持有24小時內核酸檢測陰性證明。至昨晚（4日），青茂口岸依然大排長龍，場面混亂，有當地人形容有如「大遷徙」。澳門當局公布，通關首日各口岸出入境共計39,600人次，當中最多為內地僱員出境數字，佔約19,100人次，相比前一天飆升595.4倍。



拱北口岸因工程封閉 大批民眾經青茂口岸過關

封城多日終可恢復與內地通關，澳門口岸最近兩日均出現人潮。由於往來澳門與內地最常用的拱北口岸，因消防改造工程短暫封閉，直至今早恢復前，當地居民只能經附近的青茂口岸過關。

惟昨晚傍晚6時後，仍有大批民眾到青茂口岸過關，人潮由青洲坊大廈開始，經青洲馬路繞回澳電至青茂口岸地面層。當局需實施人流管制措施，每當警方放行時，情況有如「大遷徙」。根據澳門傳媒《澳廣視》報道，現場混亂出現爭先恐後的情況，更有行人被行李箱絆倒。

通關首日約39,600人次出入境 逾3萬人次為出境

據澳門治安警察局最新公布的數字，通關首日（3日）澳門各口岸出入境總數約39,600人次，相比前一天增9.9倍。入境方面佔8,900人次，澳門居民佔約5,100人次增4.4倍；旅客佔約840人次增90.9%；內地僱員佔約2,900人次增93.3%。

至於出境方面，則佔約30,700人次，其中澳門居民佔約10,200人次，相比前一天增24.5倍；旅客佔約970人次增3倍；內地僱員則佔約19,100人次，飆升595.4倍。

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