澳門疫情｜增3宗陽性　累計1,819宗　社區未有發現新個案

澳門清零一日又失守，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（28日）表示，昨日24小時內新增3宗陽性個案，患者均是在紅碼區和醫學觀察酒店，屬於管控中發現；其餘密切接觸者、重點區域及重點人群核酸、其他人群均未有再發現新病例，即沒有在社區中發現的個案；自6月18日起累計共1,819例。



▼7月23日 澳門有限度復工復市▼



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截至今日早上8時，通過流行病學調查共跟進22,961人次，其中核心密切接觸者3,538人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）12,399人，次密切接觸者1,365人，一般接觸者253人，陪同人員786人。

應變協調中心又公佈，重點區域人士、重點人群及離家工作人群的核酸檢測，昨日24小時內採樣161,992人次已有檢測結果，均呈陰性；7月24日起至今日早上8時累計已採樣841,365人次。