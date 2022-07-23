澳門疫情｜有限度復市首日市面仍冷清　有理髮店重開違指引被勸喻

澳門停工停市12日後，今日（23日）有限度復市，理髮店及賭場在遵守防疫指引下，獲准恢復營業。澳門市政署表示，今日加強巡查場所，發現小部份髮型屋未遵守防疫指引，經勸導後已改善。有澳門市民表示，與珠海拱北口岸接壤的關閘，今午的人流仍然稀疏，但相比「相對靜止」措施期間略為回升。



▼7.23 澳門有限度復市首日▼



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理髮店賭場准恢復營業 須遵守防疫指引

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日公布昨（22日）24小時內新增5宗陽性個案，社區個案續清零。在進入疫情防控鞏固期首日，今可有限度復市，理髮店及賭場在遵守防疫指引下，獲准恢復營業。不過飲食場所仍須暫停堂食，只准提供外賣；電影院、美容院、遊戲機中心、網吧等場所，則繼續關閉。

關閘人流略為回升 五金店外有市民排隊購物

有澳門讀者表示，過往人來人往、與珠海拱北口岸接壤的關閘，今午的人流仍然稀疏，但相比「相對靜止」措施期間略為回升。街道上有少量巴士及私家車行駛，部份商店亦恢復營業，五金店外更有市民排隊購物。

持綠色健康碼才可剪髮及行山

澳門市政署表示，所有顧客均須持有當日有效的綠色健康碼，才可進入髮型屋，並須掃瞄場所二維碼作行程記錄，及KN95或以上標準的口罩。署方亦指，理髮店應透過預約等措施控制人流，安排隔位就座，須加強毛巾、剪髮等用品的消毒清潔。

澳門市政署：未嚴格遵守防疫指引髮型屋經勸導後已改善

市政署亦指，今日加強巡查各區屬市政署發牌監管的場所，發現小部份髮型屋未嚴格遵守防疫指引，經勸導後已改善。此外，按照當局的防疫指引，理髮店、飲食場所、外賣店、街市攤販及小販等，每日工作前須完成快測，每兩日須核酸檢測一次。

此外，澳門當局亦有限度開放松山及水塘步行徑等設施，惟市民須持有綠色健康碼，並要保持社交距離，全程不得脫口罩；入場前亦要掃描場所二維碼，並量度體溫。

▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼

