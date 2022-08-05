瘧疾｜增1死19人仍留醫　醫管局劉家獻：專家話無見過身體咁多蟲

本港7月共錄得30宗外地傳入新增瘧疾個案，其中一名52歲男病人檢疫期間在酒店死亡。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（5日）表示，今日下午再增1宗瘧疾死亡個案，現時仍有19名病人在本港三間公立醫院留醫，醫管局暫時仍有足夠藥物醫治，有需要時會在全球採購藥物。

他稱，瘧疾病人情況頗嚴重，「專家話咁耐都冇見過瘧疾個病果種蟲有咁多喺體內」。雖然專家稱，傳染該病的蚊種在港不常見，但仍呼籲做好滅蚊措施。



增一瘧疾病人離世 19病人在公立醫院留醫

劉家獻今日在疫情記者會中表示，今日下午新增一名瘧疾病人離世，該名病人8月3日進入伊利沙伯醫院內科治療，入院時情況已較差，醫護人員隨即處方藥物，惟其狀況每況愈下，同日轉入深切治療部，需用呼吸機呼吸。醫護雖處方不少藥物，但患者仍在今午不治。

劉稱，現時仍有19名病人在醫管局轄下醫院留醫，其中9人在廣華醫院、8人在瑪嘉烈醫院及兩人在伊利沙伯醫院。

專家：無見過身體咁多蟲 醫管局會按需要購藥

劉指出，本港瘧疾個案在短期內急升，病人情況亦頗嚴重，專家更指「咁耐以來都冇含瘧疾果種蟲咁多喺體內」，醫管局已馬上因應緊急情況購買藥物，暫時有足夠藥物治療瘧疾病人，但隨不斷有外地旅客回港，入境人士亦多在非洲返港，會去估算需要購入多少藥，以防愈來愈多瘧疾病人。他又稱，會在全球各地採購，包括內地，因內地較近，可即日取到藥物。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（資料圖片）

劉家獻：瘧疾蚊種在港不常見 但仍需做好滅蚊工作

至於會否預留床位，劉家獻則稱無相關安排，所有需要入院的病人都會收入隔離設施，因瘧疾始終是傳染病。他續稱，瘧疾傳染方式不似新冠肺炎，主要靠特定蚊種咬人並傳染人類。劉強調專家雖指有關蚊種在港不普遍，但仍會做好滅蚊工作，而醫院滅蚊工作亦已做到最高級。

張竹君：瘧疾情況令人擔心 同行人士確診會做醫學監測

衞生防護中心傳染病處主任張竹君則表示，近月瘧疾情況令人擔心，因有一批非洲來港人士在酒店確診，部份人較嚴重，大部份更是惡性瘧疾，屬嚴重情況，個別更出現死亡或要入深切治療部。她稱，醫管局有相關準備，如果同行人士有個案，會為同行人士做醫學監測，如有病徵盡快送院，無病徵則做血液測試，盼盡早找出個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。

個案大比例來自幾內亞 難要求先檢驗再入境

被問及旅客將來入境時，是否需要特別檢驗，張竹君稱，整個非洲或其他外國地方亦有瘧疾，故較難叫所有人先檢驗再入境，但近月瘧疾個案較大比例來自非洲幾內亞，故幾內亞抵港人士入境時，會向其詢問有否病徵，如有病徵會直接送院，若無病徵會視乎入境人士是否願意抽血及做醫學監測。