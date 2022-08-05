近月30宗瘧疾個案　何栢良：事件不尋常　倡由幾內亞入境要做檢查

衞生防護中心公布，上月至今本港共錄得30宗輸入的新增瘧疾確診個案，全部涉及由非洲抵港的男性，當中21人來自非洲幾內亞。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）形容，個案數字「同過往比係好多」，事件亦不尋常。他指疫情後本港每年個案只得單位數，故約一個月個案數字已超過三年總和。



何栢良認為當局須就個案進行流行病學調查，並須交代受感染人士會否有部份完成檢疫後曾離開酒店。他又稱，據了解醫管局評估接下來或仍有數百人由幾內亞入境，或出現很大比例人士感染，認為當局應為相關入境人士進行健康檢查，並提升實驗室檢測能力。另外，短時間內個案急增，醫管局或出現藥物不足情況，故須考慮借藥方案。



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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何栢良今日在港台節目《千禧年代》中表示，疫情前本港每年約有20至30宗瘧疾個案，均為外遊回港人士，不過疫情後每年個案只得單位數，故近期個案已比過去三年總數要多。他認為個案涉及同一間公司員工，事件不尋常，「唔可以唔理，當佢無事。」他認為須就個案進行流行病學調查，指如感染人士被蛟叮咬後才進行追蹤會非常困難。

他解釋，瘧疾由寄生蟲引致，當中有五種會傳人，而瘧蚊叮咬了瘧疾患者後，蚊子會受到感染，寄生蟲會在蚊子身體內繁殖，如叮咬其他人時就會將瘧疾傳播。何認為，第一宗個案已是一個月前，質疑部份受感染人士或已經完成檢疫期，當局應交代該批人士有否曾離開酒店。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良又強調，當局安排入境人士檢疫不應只關注新冠肺炎，而要顧及檢疫人士其他健康需要。而據了解醫管局評估接下來或仍有數百名幾內亞入境人士，由於當地瘧疾流行度達30％，估計有很大比例入境人士或受感染。他認為當局應安排幾內亞入境人士進行檢查。藥物方面，短時間內出現多宗個案，醫管局藥物或不足夠應付，或要向內地借藥。