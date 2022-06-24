「八文樓」文苑樓外牆爆裂似危樓　政黨促助維修：係倒塌計時炸彈

市區重建局「油旺研究」之一的重建範圍、俗稱「八文樓」的佐敦文華新村文苑樓底層一個單位外牆現裂痕，長約兩呎、闊約2厘米，被指有倒塌危機。經民聯今日（24日）批評，屋宇署去年7月接獲求助後，只做基本巡查，卻無發出修葺令等，令危樓成為「倒塌計時炸彈」，至事件近日發酵後，屋宇署今午才承諾會為涉事單位加裝「工字架」加固。



經民聯促請政府在重建項目啟動前，加注市建局維修基金，鼓勵業主重建，並採用「聯廈聯管」方案，為區內「三無大廈」等，提供聯合基本管理，改善市民居住環境。



「八文樓」文苑樓一樓其中一個單位的外牆出現裂縫，裂痕從窗外延伸，目測約有1至2厘米闊，長約兩呎。（梁鵬威攝）

裂縫長約兩呎 1至2厘米闊

記者今到涉事的文苑樓視察，大廈一樓其中一個單位的外牆出現裂縫，長約兩呎，裂痕從窗外延伸，目測約有1至2厘米闊，地下有兩條鐵柱支撐外牆。

根據網上流傳的圖片，佐敦渡船街出現「危樓」，單位內滿布多條粗長的裂縫，石屎剝落情況嚴唔重，甚至出現鋼筋外露，安全情況成疑，暫未知相中單位是否外牆出現裂縫的單位。

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地區主任指去年7月收求助 斥屋宇署無發出修葺令

經民聯該區地區主任陳少棠表示，去年7月已收到居民及法團求助，指外牆出現裂痕，憂慮會影響到樓宇結構安全，他隨即要求屋宇署跟進，惟該署僅派員到現場勘察外牆情況，卻無向外牆持份者發出修葺令，法團只能自行臨時加固，令危樓問題成為計時炸彈。

他提到，八文樓60年代開始興建，平均樓齡逾50年，每幢約400多户，基層劏房户不計其數，過往已出現過電力負荷不足、滲水和石屎剝落等問題，居民一直深受困擾，每星期均收到雙位數字的投訴。

▼「八文樓」文華新村文苑樓一個單位外牆爆裂▼



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公布納市建局「油旺研究」 居民憧憬收購更日久失修

經民聯又提到，市區重建局去年公布「油旺研究」後，油尖旺區內大廈法團及居民均憧憬收購重建，令大廈更日久失修，成為倒塌「計時炸彈」。

該黨提出就事件提出五大建議，包括要求屋宇署加強主動巡查、市建局業未來重建區域加碼維修基金，令市民不會受制於經濟問題而漠視樓宇失修風險、善用科技探勘及預測有問題大廈、實施「聯廈聯管」，以及就大規模重建成立專責小組。