網上以39萬放售Hermès袋　女賣家交收時遇劫　兩男否認搶劫開審

女賣家於買賣平台Carousell放售其Hermès手袋，並獲接洽，最終同意以39萬元成交。女賣家與胞妹用環保袋袋著手袋與買家交易時，被三名持刀和棍的匪徒搶劫，更搶去在其胞妹手上的手袋。碰巧當時有一名警員在附近，並加入追捕，成功制服其中一人及，起回手袋。兩名無業男子期後被捕，但他們否認有參與搶劫，案件今（5日）在高等法院開審。



被告張子軒和周廸文（同為23歲），均報稱無業。被控於2020年3月23日，在葵涌葵昌路9號貴豐工業大廈地下外，連同林匡然及其他身份不詳的人，搶劫許貝茵 Ina、許貝茜 Bessy 及王永權，劫去一個購物袋及一個Hermes手袋。

女事主欲以39萬出售的Hermès袋。(資料圖片)

Hermès袋放在環保袋內交收

控方的開案陳詞指，事主許貝茜於買賣平台Carousell放售其Hermès手袋。於2020年3月，一名女子向許表示有意講買，許終同意以39萬元出售。

案發日晚上7時許，她和胞妹許貝茵，以及胞妹的一名男同事王永權到涉案地點等候交收。當時胞妹拿著一個內有Hermes手袋的環保袋。

附近警員協助拘1男

期間，戴口罩和帽的林匡然和兩名被告出現，各人均有持刀或棍狀武器，其中一人聲稱打劫。混亂間，王和許貝茵遭襲擊受傷。林搶去環保袋，另外兩人亦趁機逃走。一名在附近的警員得悉後協助將林拘捕，起回手袋，並檢獲一把44厘米長的刀，另兩被告逃去無蹤。他們於同年4月5日在旺角被捕，警誡下有作招認。

案件編號：HCCC7/2021