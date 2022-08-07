MIRROR演唱會︱阿峯IG發文盼齊人再上舞台　據稱已出院休養

MIRROR演唱會早前發生嚴重舞台意外，三位舞蹈員李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智受傷。阿峯在社交媒體發文，上載了舞蹈團隊「Rorrmi」的合照，以及阿Mo等人在後台打機的照片，直言希望可整齊一起上舞台。另外，有指阿峯已出院，搬到一處可靜心休養的地方休養暫住。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



阿峯在帖文中指，昨日（6日）原定是MIRROR紅館演唱會最後一場演出，現時希望24人可齊人再上舞台，「我只係想講，我哋24個齊齊整整一齊再上舞台，因為大家好，我哋係Rorrmi」。該帖文獲MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、陳瑞輝（Frankie）留言打氣。

而一直關注阿峯傷勢的「呂校長」在其fb透露，阿峯已出院搬到一處可靜心休養的地方休養暫住。

另外，傷勢較嚴重的舞蹈員李啟言（阿Mo）現正留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（7日）在Facebook轉發阿Mo父親李盛林牧師的代禱信，透露了阿Mo的最新情況，信中指阿Mo現已清醒，能簡單與外界溝通，希望他有機會盡快復元，重踏舞台。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

