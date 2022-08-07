MIRROR演唱會︱阿Mo父親發代禱信　指兒子已清醒　可簡單溝通

MIRROR演唱會早前發生嚴重舞台意外，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）遭螢幕壓中，情況仍然危殆。家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（7日）在Facebook轉發代禱事項，透露了阿Mo的最新情況，信中指阿Mo現已清醒，能簡單與外界溝通，希望他有機會盡快復元，重踏舞台。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



羅乃萱今早在Facebook轉發由阿Mo父親李盛林牧師發出的代禱信，代禱信中指，阿Mo現在清醒過來，能簡單與外界溝通，他感謝醫護團隊專業醫治和照顧，讓他在危難中得見曙光，同時又感謝全港市民及世界各地朋友為他祈禱及送上祝福。

期望跨部門工作小組能有建設性提議

信中亦感謝有關部門在檢疫期間申請恩恤探訪時的協調，期盼「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障表演者的安全。

阿Mo父親又指，是次事故帶來突如其來的巨大衝擊，希望家人能有足的時間和空間平伏情緒、專注治療，亦希望大家為另外兩位受傷舞者阿峯及Zisac祈禱，盼能早日恢復正常生活。

李盛林牧師代禱信要點：

1. 啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同

行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏

舞台。

2. 感謝有好的醫護團隊專業醫治和照顧，讓啟言在危難中得見曙光。

3. 感謝全港市民及世界各地朋友為啟言祈禱及送上祝福。

4. 感謝有關部門在過去一星期檢疫期間申請恩恤探訪時的協調。

5. 盼香港政府成立的「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障將來表

演者的安全。

6. 為我們家人在這突如其來，巨大的衝擊中能有足夠的時間和空間平伏情緒，專注啟

言的治療。

7. 繼續為在是次演唱會中受傷的另兩位舞者，阿峯及 Zisac，並在此事件中受身心靈

影響的人士祈禱，盼能早日盡快恢復正常生活！

8. 感謝連日來關心守候的傳媒朋友，發揮新聞專業精神。願他們身心靈都平安。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

