MIRROR演唱會｜專責小組檢視鋼索斷口　屏幕墮下或涉鋼索金屬疲勞

MIRROR演唱會早前發生舞台意外，一塊大型屏幕墮下擊中舞蹈員。由康文署牽頭組成的跨部門專責小組今日（5日）召開第二次會議。小組主席、康文署助理署長李子俊指，小組檢視涉事斷裂鋼索斷口後，發現有跡象顯示鋼索出現金屬疲勞導致斷裂，但現時仍需再檢測確定，現階段不排除任何可能性。



跨部門專責小組主席李子俊指，有跡象顯示事故會因是因為鋼索出現金屬疲勞。（鄧宇軒攝）

跨部門專責小組今日在沙田召開第二次會議，李子俊會後表示，小組會就斷裂鋼索及裝置作檢查及測試，政府化驗所及私人化驗所都會取鋼索樣本化驗，會上經專家討論，及顯微鏡檢視斷口。

他說：「有跡象顯示，相信其中一個好大機會可能係鋼索出現金屬疲勞而斷裂，我哋要更多檢測才能落結論」，他強調不排除任何可能性，會從裝置、負重及物料等三方面進行調查。

李子俊又指，小組現時面對不同挑戰，正計劃清拆舞台及座椅，安排高空工程車運載工程師及專家組，靠近高空懸掛處進行檢查，了解拉籠或裝置結構。他強調，工作小組希望能盡快就事件作出調查。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

