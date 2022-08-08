蔡展鵬曾光顧按摩店涉賣淫　有4服務選擇　按摩師說會令你滿意

警務處國安處首任處長蔡展鵬被指曾光顧過的一間按摩院，被揭發有人疑在內提供色情服務，涉案3女1男否認管理賣淫場所等6罪，今(8日）在東區法院開審。三度到該按摩院放蛇的警員稱，他往按摩院時，女按摩師向他提及4項服務選擇，包括：「500蚊打飛機，600蚊除衫打飛機，700蚊波推，800蚊Nuru」等。警員稱，在其中一次放蛇行動中，他臨時被安排另一女子接待，該女子說：「一定會令你好滿意架。」放蛇警稱他選擇了手淫服務，在正式「交易」前，便以「要交功課」為由推卻，然後付款離開。



4被告被控6項罪名

3女1男被告：李亦晴(36歲，按摩師)、元秋香(34歲，越南籍，無業)、張明芳(35歲，按摩師)，及唯一男被告胡炳雄(61歲，無業)。3名女被告各被控一項管理賣淫場所，李及元另被控一項管理無有效牌照的按摩院；男被告被控經營賣淫場所，及經營沒有有效經營牌照的按摩院。控罪指他們於2020年10月至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓1樓，即VIET SPA，管理賣淫場所。

透過Telegram頻道得知店舖電話

負責「放蛇」的偵緝警員郭建燊供稱，他前年10月喬裝成顧客光顧VIET SPA，以調查其是否涉及色情活動。郭事前一天透過VIET SPA的Telegram 頻道獲得其店舖電話，並致電預約Suki （即首被告李亦晴）的服務。惟當天去到現場才發現，Suki同一時期要接待另一名熟客，負責開門的Sasa（即次被告元秋香）詢門可否換其他技師，郭拒絕後便被指示先到一房內洗澡等待。

按摩師稱會令你好滿意

另一女子Jessica在郭洗澡期間進入房間，指Suki沒有時間，Jessica說：「我一定會令你好滿意架！」郭隨後全身赤裸地面朝地躺在床上，Jessica按摩其全身約40分鐘後，問：「你今日想玩咩？」郭回覆：「呢度有咩玩架？」。Jessica稱：「500蚊打飛機，600蚊除衫打飛機，700蚊波推，800蚊Nuru。」

郭稱有要求手淫服務

郭作供時解釋指，「Nuru」是指一男一女均全身赤裸， 女方以塗滿按摩油的身體幫男方按摩，並提供手淫服務。郭之後要求「打飛機」即手淫服務，但在Jessica拎按摩油入房並問：「準備好未？」郭說：「我諗起今晚要交功課，都係遲啲再玩。」郭解釋，意思是晚上回家要與伴侶進行性交，最後洗澡後付款，並付了500港元給Jessica便離開。

再放蛇獲同樣服務

郭其後再於前年11月喬裝成顧客光顧VIET SPA，由Anna (即第三被告張明芳)負責接待，並由另一女子Coco提供服務。郭同樣要求手淫服務，並在接受手淫前突表示：「好攰，下次再玩。」他支付500港元後離開。郭其後在認人手續中，成功將Suki、Sasa、Anna 依次認出為首3名女被告。

男被告2018年起租用單位

控辯雙方均承認，男被告胡炳雄自2018年7月起租用涉案單位，並於8月在商業登記冊上登記，胡是該業務的註冊持有者。胡於2020至2021年間曾三度成功申請防疫抗疫基金，獲批共7.5萬港元。另於涉案2020年10月至2021年3月期間，Viet Spa一直沒有申領按摩院牌照。

審訊明續。

案件編號：ESCC 1161/2021