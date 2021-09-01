按摩院涉經營賣淫場所　4被告不認罪　辯方稱不排除要蔡展鵬作供

警務處國安處首任處長蔡展鵬被指曾光顧的按摩院，被揭發有人疑在內經營賣淫場所等，涉案的3女1男今(1日)在東區法院再提訊，4名被告否認控罪，裁判官把案押後至10月21日作預審，控方透露將傳召10名證人，蔡並未有在名單上，代表辯方的律師在庭外稱，不排除會要求傳召蔡作供。



四名被告：李亦晴(36歲，女，按摩師)、元秋香(34歲，越南籍女子，無業)、張明芳(35歲，女，按摩師)，及胡炳雄(61歲，無業)，共被控6項罪名，包括管理賣淫場所，經營沒有有效經營牌照的按摩院。

3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，指他們於2020年10月至今年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓1樓，，即VIET SPA，管理賣淫場所，李及元另被控一項管理沒有有效牌照的按摩院；唯一男被告胡炳雄則被控在同一期間同一地點經營賣淫場所，及經營沒有有效經營牌照的按摩院。

案件編號：ESCC 1161/2021