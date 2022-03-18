涉光顧無牌按摩店後調職　國安處前處長蔡展鵬落區探封區警員

去年被揭光顧無牌按摩店、而停職受查的首任國安處處長蔡展鵬，去年8月調任警隊人事及訓練處處長。事隔半年，他在警隊刊物《警聲》中露面，到秀茂坪邨的圍封強檢區域探訪支援行動的警務人員。



有關報道有中英文版本，蔡展鵬的側面照只出現在英文版面，中文版則刊載了警隊監管處長林曉彤的落區照片。警務處長蕭澤頤則同時出現在中英版本的報道中。



最新一期《警聲》刊出蔡展鵬（左下圖）落區照片。

《警聲》報道，警察學院、警隊人事部、服務質素監察部及資訊系統部合共160人組成了應變部隊，於前線協助圍封強檢行動。蕭澤頤、蔡展鵬等警隊高層到圍封區探望，感謝警務人員在抗疫期間「充分體現警隊『忠誠勇毅 心繫社會』的精神」。

蔡展鵬去年5月被揭光顧無牌按摩店，其後停職休假約3個月，警方完成調查後指案件「不涉刑事」，蔡獲復職但調離國安處。