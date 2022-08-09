612基金涉未註冊　辯方會爭辯是否屬社團　官准律師以英語陳詞

天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等6名與612人道支援基金相關人士，涉未有在指定期限申請註冊或豁免註冊社團，被指違反《社團條例》而遭票控，案件今(9日)在西九龍法院作審前覆核，辯方透露，將會爭辯「612人道支援基金」是否一個社團，及6名被告是否社團幹事，希望能在審訊中以英文作結案陳詞，獲裁判官批准。案件早前已定於9月19日開審，並在審訊中預留兩天作結案陳詞。



6名被告：陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩，及施城威，被票控於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為名為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明限時內遵守香港法例第151章《社團條例》第5（1）條的規定。

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辯方料陳詞會花較長時間

代表5名被告的資深大律師彭耀鴻透露，審訊時代表辯方的律師尚包括資深大律師李志喜、資深大律師何沛謙，及大律師林國輝等，他又透露辯方會爭議涉案「基金」是否屬社團，及眾被告是否社團幹事，料結案陳詞會花較長時間，希望該部份能以英語進行。

官准結案陳詞以英語進行

主任裁判官嚴舜儀亦稱，不想審訊中英夾雜，但案件原定以中文審訊，她同意法律爭辯用英文處理較適合，故批准審訊時以中文處理證供，律師可以英文作陳詞。同時預留兩天讓律師作結案陳詞。

案件編號：WKS 4829-4834/2022