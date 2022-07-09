國安處投訴612基金案大律師　杜淦堃：關注紀律問題會從速處理

大律師公會早前向多名律師發信，要求解釋為何在相關案件直接收取「612人道支援基金」現金或支票。大律師公會主席杜淦堃今（9日）回應時表示，這事對大律師公會及會員都很重要，大律師公會執委當然會處理。他作為主席，會留意並關注每個涉及公會會員紀律問題的投訴，尤其這件事是警方國安處投訴，他會從速、公平公正處理。



被問到調查是否如報道指涉及35人、信件查詢內容、調查時間表等，杜淦堃指不便披露調查細節。至於投訴會否轉介至大律師紀律審查組研訊，他稱言之尚早。

已停運的「612人道支援基金」5名信託人，包括學者許寶強、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩，及服刑中的前立法會議員何秀蘭，先後被警方國安處拘捕。警方指調查案件期間，發現一些律師和大律師在提供法律服務時涉嫌專業失當，稱有人協助處理反修例案件時，向司法機構聲稱以「義務」形式代表被告，實收取「基金」支付的款項。大律師公會早前確認收到國安處投訴，向多名律師發信要求解釋為何在相關案件直接收取「612人道支援基金」現金或支票，而非經由受委託律師行收取款項，同時問及有否聲稱以義務性質代表被告。