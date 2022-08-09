夫婦涉合力強姦菲傭　事主遭男主人脫衣非禮　女主人在旁說：OK啦

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今（9日）在高等法院續審，涉案女傭工繼續作供。她指，案發晚在主人房工作時，女被告著女傭上床，和夫婦「大被同眠」。女傭拒絕並離開，用毛巾包裹身體的女被告未罷休，入女傭的房，謂：「sir want you,pay money」等。女傭終跟對方返回主人房，隨即遭赤祼的男被告抱上床，脫去衣服，大肆非禮。女傭向在場的女被告求救時，對方未施援手，僅回應：「ok啦,ok啦」，之後更和男被告一同在笑。



兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），首被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。次被告被控於同日同地，協助和教唆首被告強姦X，以及非禮X（案發時約30歲）。

男被告陳暹德。(朱棨新攝)

兩被告的歲半兒子亦在房內

在屏風後作供的X，庭上多番提及被性侵時多番痛哭，法官曾休庭讓她休息。

X供稱案發日為星期日，但因兩名被告要上班，她不可放假需工作，包括照顧兩被告的8歳女兒和1歲半兒子。兩被告晚上先後返家，X並按女被告吩咐，哄兩少主人睡覺。她把入睡的男少主放在主人房的嬰兒床上，當時男女被告躺在床上，以毛氈遮蓋，女被告叫X和他們「一齊訓」。期間女被告曾掀起毛氈，X看到女被告赤裸。

拒絕入房後覺女被告貌似生氣

X拒絕並返回她和女少主人的房間。期間，用毛巾包裹身體的女被告入X的房間，著X到主人房，謂「come, come....sir want you.......sir want you,pay money」。她雙手捉X的手腕，迫X入房。女被告其後貌似生氣，X最終跟對方入主人房。

男被告未停手並說Madam OK

X入主人房後，赤祼的男被告把她抱起，放上床。X向女被告求助，女被告回應：「ok啦,ok啦」，X又要求男被告停手，稱：「no, sir.」，男被告反說：「madam ok, madam ok.」男被告繼而脫去X的衣服，吻和吮她的胸，又用手指插和舔X的私處。X再次向女被告求救，女被告只是望著X和男被告，並和男被告一同在笑。

案件編號：HCCC134/2020