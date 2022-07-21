倉務員兩姦女友女兒囚10年　指事主說謊求上訴　官指原審持平駁回

倉務員與女友女兒到其外婆家時把她強姦，並奪去其貞操，之後更重施故技，被捕後卻稱他中途「雄風不振」而停止，惟陪審團最終仍裁定他兩項強姦罪成，被判囚10年。倉務員不服裁決提出上訴，並指女事主證供不一致，是不可信證人。上訴庭法官今(22日)下判辭指，倉務員不但未能指出原審官有何錯誤之餘，反指原審官處理證據時詳盡兼持平，證人口供含糊及不一致之處亦有點出，認為陪審團的一致裁決已反映他們接納控方的案情，拒絕批出上訴許可。



現年43歲的上訴人，被裁定於2017年至2019年間，兩度強姦當時16至18歲的女事主X，被判囚10年。被告亦承認兩項襲擊致造成身體傷害罪，指他用籐條打或掌摑X，被判囚6周，並與強姦罪的刑期分期執行。

控方指事主X非口齒伶俐的人

判辭透露，上訴人並無律師代表，他在上訴陳辭時的唯一理據，是指女事主X不是一名可信的證人，指X的證供有不一致之處，她並曾承認經常說謊。

控方代表在上訴時卻反駁稱，從事主X的證供謄本可見，她並非聰明或口齒伶俐的人，作供時難以理解問題，亦有難以作出回應的情況，認為陪審團必已考慮有關情況。

認為被告並非遭到誣衊

法官則指，上訴人所提論據未能指出原審法官在法律指引，和證據總結有任何錯誤、不足或不公之處。在處理X的證供當中，原審官不但指出其證供含糊或不一致之處，更在陪審團要求下非常仔細地複述X的證供。認為陪審團必然已考慮X證供的內容和質素。他們一致裁定上訴人強姦罪成，反映他們接納控方的案情，也認為被告並非遭到誣衊，拒向上訴人批出上訴許可。

案件編號：CACC220/2021