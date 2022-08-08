夫婦涉合力強姦菲傭　妻向事主說sir like you　夫付150元著封口

兩夫婦涉嫌性侵家中女菲傭，他們疑赤著身子著女傭一同上床，女傭拒絕後，妻疑向女傭輕聲說：「Sir like you.」然後著女傭入主人房，並協助其夫把女傭強姦，之後其夫向女傭支付150元，要她保密事件。兩夫婦被控強姦及教唆強姦等罪名，案件今(8日)在高等法院開審，主控官在開案陳詞透露，男被告被捕後認曾與女傭曾發生性行為，但稱這是金錢交易。



男被告陳暹德（48歲），和女被告黎芷珊（36歳）。男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X，女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，以及非禮X。

男被告陳暹德否認強姦及企圖強姦家中女菲傭。(朱棨新攝)

女事主X今在屏風後作供，她案發時約30歲，她供稱她已婚並育有子女。2017年11月來港，為被告一家工作，包括照顧兩被告的8歲女兒和1歲半兒子。當時她和兩人的女兒居於同一房，兒子的睡床則放在主人房。

兩被告赤裸在床著X也上來

控方開案陳詞續指，案發日晚上11時許，X在主人房照顧幼子入睡後，準備離開，女被告卻掀起被子，著她上床，當時兩名被告均全身赤祼。X拒絕，並返回她的房間，惟女被告走入X的房間，輕聲謂：「sir like you。」X仍拒跟女被告主人房，女被告遂捉X的手腕，稱：「pay money。」又因X拒絕其要求而發怒。

X曾向女被告求救但未獲理會

控方指，X最終走入主人房，即遭男被告抱至床上，男被告脫去X的衣服，摸她的胸和私處，繼而吻她的私處。男被告曾當試與她性交，但他仍未準備好，X曾向女被告求救，但未獲理會，女被告甚至掃了X的右胸一下。

女被告鼓勵及協助男被告犯案

女被告之後替男被告口交，男被告繼而在未有使用安全套下把X強姦，並在她體內射精。控方指，雖然男被告強姦X，但女被告的部份行為，鼓勵和協助了男被告犯案，包括試圖把X拉入主人房，和替男被告口交。

男被告事後付150元著don't tell

男被告侵犯X後著她洗澡，又走入X的房給她150元，並說：「Take this, but don't tell.」X事後在WhatsApp 把被性侵事件告知一名朋友，其後在友人陪同下報案，法醫替X檢驗時，在其陰道內發現男被告的精液。控方指，女被告曾透過Massenger 著X不要把事件告知他人，包括X的丈夫。

男被告稱是金錢交易

警員於2018年1月22日拘捕兩被告，男被告警誡下稱：「我無強姦佢。」兩名被告和警員進行錄影會面，男被告在會面中承認曾和X性交，但只是金錢交易，否認強姦。女被告則稱，洗澡後見到赤裸的X從主人房走出來，男被告則赤祼躺在主人房的床上。女被告在會面中否認教唆強姦。

案件明續。

案件編號：HCCC134/2020