木蘭風球︱天文台指周三低窪地區或水浸　鯉魚門架起臨時避水橋

熱帶風暴「木蘭」正影響香港，天文台發出3號風球，至少維持至明日（10日，星期三）凌晨6時，現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響，並有猛烈陣風，離岸海域及高地間中吹烈風。



天文台又提醒明日正值天文大潮，木蘭引起的風暴潮可能會在明早導致低窪地區水浸，市民應保持警惕，並盡早做好防風防水浸措施。鯉魚門三家村的鯉魚門休憩花園附近一帶，深夜已見水浸至逾腳眼位置，有工人在水氹之上搭建臨時道路，讓村民可避免弄濕雙腿。



▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼



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每逢打風幾乎都最當風的杏花邨，管理處今日通知居民，提醒住戶留意天氣變化，做好室內防風措施。建議居民做好以下防風措施，包括：

- 將放置於露台之物件搬回屋內，並確保去水渠暢道

- 綁緊一切容易被風吹倒的物件

- 鎖緊門窗

- 把家具及貴重物件搬離窗戶位置

- 不要站近當風窗戶

- 住戶應留在安全地方，不應外出及到海堤附近地方，以免發生危險及意外

- 留意電台及電視台有關颱風或惡劣天氣的最新消息，以便適當時候採取相應行動



杏花邨下邨大廈在8號風球後局部停運升降機

杏花邨管理處指，由於是次颱風風勢強烈及有陣風出現，管理處於下邨面向海堤方向大廈（22, 23座及40 - 50座）安裝擋水閘（大堂外，預留一個出口供住戶出入之用）；若8號風球懸掛時，下邨大堂會暫停及升起2部升降機 ，只預留2號消防升降機正常使用；當9號風球懸掛時，下邨大堂會暫停及升起3部升降機 ；建議住戶應留在安全地方，不應外出及到海堤附近地方以免發生危險及意外。

▼8月9日 鯉魚門三家村出現輕微水浸▼



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鯉魚門休憩花園路面水浸至逾腳眼

記者大約晚上10時到達鯉魚門三家村，鯉魚門休憩花園附近一帶已見水浸至逾腳眼位置，有工人在水氹之上搭建臨時道路，讓村民可避免弄濕雙腿。有工人表示，今早已開始搭建，以應對風暴。

現場所見鯉魚門晚上冷清，除了上述位置，其他地方未見水浸，亦未吹起大風，民居及店舖外也不見特別設置防水浸設施。