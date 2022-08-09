木蘭風球．最新｜天文台：3號風球維持至下午3時　間中吹猛烈陣風

3號風球現正生效，正影響香港的熱帶風暴，周二（9日）下午正式名命為「木蘭」！天文台周三凌晨表示，除非木蘭顯著增強，或本港風力有明顯上升趨勢，否則需要發出較高熱帶氣旋信號的機會不大。三號強風信號會至少維持至中午。



香港天文台8月10日指，木蘭會在8月10日中午前後開始逐漸遠離香港，除非木蘭顯著增強或本港風力有明顯上升趨勢，否則需要發出較高熱帶氣旋信號的機會不大。（天文台網頁）

8月10日打風報道

【10:45】在上午11時，熱帶風暴木蘭集結在香港之西南約400公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶。

【10:21】康樂及文化事務署宣布，由於大浪及天氣惡劣關係，港島南區的深水灣泳灘、淺水灣泳灘、赤柱正灘泳灘及石澳泳灘；離島區的洪聖爺灣泳灘、長洲東灣泳灘、銀礦灣泳灘、貝澳泳灘及下長沙泳灘；以及西貢區的銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，籲市民請勿在有關地方游泳。

【09:45】天文台指，木蘭現時最接近香港，隨後會逐漸遠離，三號強風信號會至少維持至下午3時，而當本港風力有跡象減弱時，天文台會改發一號戒備信號。天文台提醒，木蘭的外圍雨帶會間中為本港帶來猛烈陣風，初時離岸海域及高地仍間中吹烈風，市民應繼續提高警惕。

【07:00】澳門氣象局發出八號東南風球，預料將在上午維持。

【05:25】教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【04:50】現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響會有猛烈陣風，離岸海域及高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，木蘭會在未來數小時最接近本港，在香港西南面三百五十公里外掠過。由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，並與香港保持一定距離，除非木蘭顯著增強，或本港風力有明顯上升趨勢，否則需要發出較高熱帶氣旋信號的機會不大。三號強風信號會至少維持至中午。

▼8月9日 鯉魚門三家村出現輕微水浸▼



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▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼



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【04:00】澳門氣象局表示，位於南海北部的熱帶風暴「木蘭」大致趨向雷州半島一帶。由於「木蘭」正逐漸增強，並於今日早上最接近澳門，屆時澳門風力將可能達至八號風球風力下限，因此將於7時改發八號東南風球。

8月9日打風報道

【23:50】天文台表示，在午夜12時，熱帶風暴木蘭集結在香港之西南偏南約440公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

天文台指按照現時預測路徑，木蘭會在明早（10日）最接近本港，在本港西南面300公里外掠過。由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，並與香港保持一定距離，除非木蘭顯著增強，或採取更為接近本港的路徑，否則三號強風信號會在明早6時前維持。天文台會密切留意木蘭的發展及動向，評估是否需要發出更高的信號。

在過去一小時，塔門、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時64、62及60公里，最高陣風分別為每小時81、93及73公里。

【23:48】熱帶風暴「木蘭」正影響香港，天文台發出3號風球，至少維持至明日（10日，星期三）凌晨6時，現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響，並有猛烈陣風，離岸海域及高地間中吹烈風。

天文台又提醒明日正值天文大潮，木蘭引起的風暴潮可能會在明早導致低窪地區水浸，市民應保持警惕，並盡早做好防風防水浸措施。鯉魚門三家村的鯉魚門休憩花園附近一帶，深夜已見水浸至逾腳眼位置，有工人在水氹之上搭建臨時道路，讓村民可避免弄濕雙腿。

位於南海中部的熱帶低氣壓8月9日下午增強為熱帶風暴，並命名為「木蘭」。（天文台網頁圖片）

【23:00】澳門氣象局表示，熱帶風暴「木蘭」大致趨向雷州半島一帶，將於明日（10日）早上最接近澳門；3號風球會在明日清晨4時前維持。由於木蘭正逐漸增強，同時它或採取較偏北路徑更接近澳門1，明日風力將可能達至八號風球風力下限，因此將視乎木蘭的發展及本地的風力變化，明日清晨視情況考慮是否需要發出8號風球。

氣象局稱，受「木蘭」的環流及雨帶影響，預料天氣不穩定，明風勢將達6至7級，間中8 級及有陣風，有大驟雨及有雷暴。

局方指由於未來數日正值天文大潮，在疊加風暴潮及持續降雨影響下，周三至周四的清晨至早上內港及低窪地區會出現水浸，週周三上午最高水浸高度將達0.5至1米。

【21:01】熱帶風暴木蘭集結在香港之西南偏南約460公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。天文台表示，按照現時預測路徑，木蘭會在今晚至明早（10日）繼續靠近廣東沿岸，但由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，除非木蘭顯著增強，或本港風力有明顯上升趨勢，否則三號強風信號會在明日凌晨2時前維持。天文台會密切留意木蘭的發展及動向，評估是否需要發出更高的信號。

天文台表示。現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響有猛烈陣風，離岸海域及高地間中吹烈風；明日正值天文大潮，木蘭引起的風暴潮有可能在明早導致低窪地區水浸，市民請提高警惕，盡早做好防風防水浸措施。

【20:11】熱帶風暴「木蘭」正影響香港，三號風球現正生效。根據天文台最新預測，木蘭晚上將進入本港400公里範圍。傍晚時份，中環碼頭人流未算特別多，風勢亦不大。有多名長洲居民表示，不希望轉8號風球，因為｢菜貴乜都貴，屋企又有機會入水｣。

【19:30】就網上有傳「晚上7時至10時改發八號列風或暴風信號的機會高」，天文台台長鄭楚明在 Facebook發文，指「網上又有誤傳」，並呼籲「大家緊記做智者」。

【18:10】JUPAS明日（10日）放榜遇上熱帶風暴「木蘭」襲港。不過JUPAS於網上放榜，倘遇惡劣天氣，放榜安排亦不變。明早即使天文台發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效，同學仍可於明早9時起，登入JUPAS網站、9所院校網站或致電大學聯招處24小時互動語音系統（2334 2330），取得申請結果。



獲取錄同學需注意，在放榜翌日（11日）下午5時前，必須以繳費靈、網上銀行或於東亞銀行分行，繳交現金5,000元留位費。若明日8號風球生效，繳費靈及網上銀行服務將不受影響，至於選擇現金繳費的同學，則要待東亞分行恢復辦公才可繳費。

【17:00】澳門氣象局預料三號風球將在今晚9時前維持，預測澳門風力將會增強。

【16:45】天文台表示，與木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，並為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴，而由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，現時距離廣東沿岸仍較遠，除非木蘭顯著增強，或採取更為接近本港路徑，否則三號強風信號會在晚上十時前維持

天文台指，現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響有猛烈陣風，離岸海域及高地風力間中達烈風程度，市民仍須提高警惕，天文台會密切留意木蘭的發展及動向，評估是否需要發出更高的信號。

過去一小時，塔門、長洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時62、59及58公里，最高陣風分別為每小時74、72及85公里。

【15:48】天文台表示，在下午4時，位於南海中部的熱帶風暴已命名為木蘭，它並集結在香港之西南偏南約540公里，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

天文台指，與木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海東北部及廣東沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會最少維持至今日下午6時，隨後會否發出更高的信號，則要視乎木蘭的強度變化及本地風力變化，天文台會密切留意木蘭的發展及動向。

在過去一小時，長洲、塔門及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時65、65及56公里，最高陣風分別為每小時89、95及66公里。

【15:30】日本氣象廳正式將熱帶風暴命名為「木蘭」。

【14:45】天文台指，位於南海中部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。在下午3時，該熱帶風暴集結在香港之西南偏南約550公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【14:10】澳門氣象局更新熱帶氣旋警告預測，該局原預計今日晚間改掛8號風球機率為「中等」。當地最新預測顯示，於今日傍晚至晚間，改掛8號風球機率為「中等至較高」。

(澳門地理暨氣象局網頁圖片)

【13:45】三號強風信號，現正生效。天文台表示，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約560公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。在過去一小時，塔門、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時63、60及51公里，最高陣風分別為每小時84、88及80公里。

三號強風信號會最少維持至今日下午6時。隨後會否發出更高的信號，則要視乎熱帶低氣壓的強度變化及本地風力變化，天文台會密切留意該熱帶低氣壓的發展及動向。

【13:30】富裕小輪表示，由於海面風浪較大，為顧及安全，「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」航線由早上11起暫停服務，復航時間將另行通知。

至於翠華船務來往香港仔、赤柱至蒲台島；馬料水至塔門；塔門至黃石碼頭的街渡服務已暫停。碧海船務來往坪洲至愉景灣的街渡服務，尾班船亦已開出。

【12:45】3號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台表示，下午1時位於南海中部的熱帶低氣壓，集結在香港之西南偏南約570公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

目前部份風力監測站最高持續風速已達烈風程度，其中大老山最高陣風達每小時94公里，塔 門最高陣風風速為每小時78公里；橫瀾島陣風達每小時80公里。

【11:45】3號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台表示，在正午12時，位於南海中部的熱帶低氣壓，集結在香港之西南偏南約580公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【11:25】天文台表示，3號強風信號在上午11時25分發出，預料本港平均風速每小時41至62公里。3號風球最少維持至今日下午6時。隨後會否發出更高的信號，則要視乎熱帶低氣壓的強度變化及本地風力變化，天文台會密切留意該熱帶低氣壓的發展及動向。

天文台又指，與該熱帶低氣壓相關的廣闊外圍雨帶正影響南海東北部及廣東沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。本港今日有驟雨、雷暴及猛烈陣風，雨勢有時頗大。

【10:55】澳門氣象局表示，將於今日11時30分改發三號風球，預測當地風力將會增強。至於澳門今日晚間改掛8號風球機率為中等。

至於內地中央氣象台，於上午10時16分最新的台風快訊中，指該熱帶低氣壓強度已升級熱帶風暴，中心最大風力增至每小時65公里。

(澳門地理暨氣象局網頁圖片)

【10:23】康樂及文化事務署宣布，由於大浪及天氣惡劣關係，離島區的長洲東灣泳灘及下長沙泳灘；以及西貢區的三星灣泳灘、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

【09:47】教育局宣布，由於香港天文台會在上午十時至下午一時之間考慮改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課，惟上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長無需急於到校接子女回家。

【09:45】天文台指在上午9時30分，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【08:45】天文台指，在上午9時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約590公里，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。天文台預料香港有狂風驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大，日間吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風，稍後風勢進一步增強。海有大浪及湧浪。

【08:00】天文台發特別天氣提示，指雷暴警告有效時間延長至今日上午10時30分，預料香港有強烈狂風雷暴，高達每小時100公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【07:45】天文台表示，會視乎本地風力變化，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號。天文台指，按照現時預測路徑，一股熱帶低氣壓會繼續靠近廣東沿岸，並稍為增強。受其外圍雨帶影響，本港今日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。離岸及高地吹強風，稍後普遍風勢會進一步增強。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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【04:45】天文台表示，熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約650公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里，預料向北移動，時速約18公里，會在今明兩日移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強至熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時85公里，貼近強烈熱帶風暴水平。（中心附近最高持續風速升至每小時90公里起）。

【03:45】天文台表示，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約660公里，預料向北移動，時速約18公里，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今早與香港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今早10時前維持，隨後會視乎本港風力變化考慮改發三號強風信號。

本港今日會受該熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海面會有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【03:40】天文台發出一號戒備信號。

澳門氣象局預測今日改發3號風球機會偏高。

▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



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今離岸及高地風力達3號風球 明日增強至8級烈風

天文台凌晨0時更新九天天氣預報，大致與昨日下午4時半的預報相若，指受其外圍雨帶影響，未來一兩日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。

不過天文台指受其外圍雨帶影響，未來兩三日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，將吹東至東南風5級（清勁），今日離岸吹6級（強風），稍後高地達7級（強風）．即3號風球風力（6及7級），明日初時間中也達6級，離岸及高地達8級（烈風），屬8號風球風力。