前地勤稱作惡作劇　登入梁振英兒子帳戶訂24份飛機餐　判社服令

前特首梁振英之子梁傳昕的登機帳戶，於2019年尾遭兩名男子盜用，惡作劇地替梁購買逾三千港元的飛機膳食及寄艙行李服務等。其中曾任地勤的男子早前承認一項刑事損壞罪，今（10日）在東區法院判刑。裁判官王證瑜指本案性質嚴重，足以判監，為反映案件的嚴重性，判他80小時社會服務令。



被告承認刑事毀壞罪

被告黎紹泓（24歲，便利店兼職員工），承認一項刑事毀壞罪，指他約於2019年12月24日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港快運航空的電腦。辯方求情指，被告因自以為好搞笑的惡作劇犯案，現已感到十分後悔。另其患有乳癌的母親則形容被告為率直、純真的孩子，辯方希望法庭能考慮到母親需要被告照顧，能判處感化令。

被告黎紹泓承認刑事毀壞罪，被判社服令80小時。(資料圖片)

梁傳昕與家人往日本

案情指，梁傳昕為他及其家人預定了於2019年12月前往日本的來回機票。惟在梁到達日本後幾天，HKExpress的職員發現梁的返程訂單中出現了一些不尋常且未付款的預訂要求，如24頓膳食、5個行李限額，其他不尋常操作則包括選擇首選座位5次、影印行程資料5次、將梁在乘客資料的名字改為 Leung Shit ，另有紀錄顯示有人5度嘗試以錯誤的信用卡資料支付上述費用。HkExpress其後進行內部調查，透過追查IP地址發現涉案操作經由被告住所的互聯網服務發出。

梁振英長子梁傳昕(左一)訂了機票與家人於2019年12月去日本旅行。(資料圖片)

被告曾在機場當地勤人員

被告與男子B均曾在機場當地勤工作，案發時被告已離職。仍為地勤的B則於12月23日得知梁前往日本的安排，在不誠實地獲取相關航機資料後，B透過WhatsApp 群組將資料與被告及其他人分享。被告隨即於翌日以手機應用程式登入梁的預訂帳號，並在沒有梁的准許下作出上述更改。

被捕後稱只是想進行惡作劇

被告於2020年1月24日被捕，在警誡下稱：「我都係一時有貪玩先拎個Reference登入HKExpress個App再改佢啲餐單整蠱下佢哋」，並在會面紀錄中表示他只是想對梁的父親（梁振英）進行惡作劇，以導致其承擔額外費用。

另一被告郭尚文的案件押後至8月24日答辯。(資料圖片)

另一被告8月24日答辯

同案另一被告郭尚文（22歲，地勤人員）則面對不誠實地獲益而取用電腦、作出意圖妨礙司法公正的作為兩罪，其案件押後至8月24日答辯。

案件編號：ESCC 827/2020