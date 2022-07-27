前地勤入梁振英兒子帳戶　改名Leung Shit兼訂24飛機餐　認罪候判

前特首梁振英之子梁傳昕，前年為他及家人在航空公司訂取往日本的行程後，遭人進入其帳戶更改資料，包括多訂了24份飛機餐，及把其名字改成「Leung Shit」。航空公司發現不尋常，經調查後發現一名前地勤員工曾入梁的帳戶作更改。該前地勤今(27日)在東區法院認刑毀罪，他被捕時稱此舉為想整蠱梁振英，求情時亦提到當時認為是個有趣的惡作劇。主任裁判官嚴舜儀將其判刑押後至8月10日，以待索取感化及社會服務令報告。



被告黎紹泓（24歲，便利店兼職員工），承認一項刑事毀壞罪，指他約於2019年12月24日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港快運航空的電腦。

被告黎紹泓承認一項刑事毀壞罪，求情時稱認為是個有趣的惡作劇。(劉安琪攝)

為梁傳昕訂了24份飛機餐

案情指，梁傳昕為他及其家人預定了於2019年12月前往日本的來回機票。惟在梁到達日本後幾天，HKExpress的職員發現梁的返程訂單中出現了一些不尋常且未付款的預訂要求，如24頓膳食、5個行李限額，其他不尋常操作則包括：選擇首選座位5次、影印行程資料5次、將梁在乘客資料的名字改為 Leung Shit ，另有紀錄顯示有人5度嘗試以錯誤的信用卡資料支付上述費用。HkExpress其後進行內部調查，透過追查IP地址發現涉案操作經由被告住所的互聯網服務發出。

被告曾任職航空公司地勤

被告與男子B同受聘於HKExpress 為地勤，案發時已離職。任地勤的男子B於12月23日得知梁前往日本的安排，在不誠實地獲取相關航機資料後，B透過WhatsApp 群組，將資料與被告及其他人分享。被告翌日以手機應用程式登入梁的預訂帳號，並在沒有梁的准許下作出上述更改。

梁振英長子梁傳昕(左一)為他及其家人訂往日本的機票時，被人登入其帳戶更改資料。(資料圖片)

改餐單作整蠱

被告於2020年1月24日被捕，他警誡下稱：「我都係一時有貪玩先拎個Reference登入HKExpress個App再改佢啲餐單整蠱下佢哋。」他在會面紀錄又表示，只是想對梁的父親（梁振英）進行惡作劇，令他承擔額外費用。

認為是好有趣的惡作劇

辯方求情指，被告與父母同住，母親原患乳癌，後轉移為骨癌第四期。被告為照顧母親，2019年辭去他感興趣的地勤工作，他犯案亦只是貪玩，在朋輩唆擺下，認為這是「好有趣嘅惡作劇」，如今已感到十分後悔，希望法庭考慮到事件對航空公司及客戶沒有實質損失，判處非監禁式刑罰。

另一被告郭尚文被控不誠實取用電腦等罪，案件押後答辯。(劉安琪攝)

另一被告被控不誠實而取用電腦

同案另一名被告郭尚文（22歲，地勤人員），被控不誠實地獲益而取用電腦、作出意圖妨礙司法公正的作為等兩罪，指他約於2019年12月23日，不誠實地取用香港快運航空的電腦；郭於2020年1月24日被捕後，於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控，令梁心和被捕，意圖妨礙司法公正。郭因需時尋求律師協助，他的案件押後至8月24日答辯。

案件編號：ESCC 827/2020