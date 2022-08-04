梁振英訪日韓說好國家和香港故事　建議「讓數字說話」不靠背書

民建聯昨晚舉辦「弘觀—30周年會慶講座系列」，全國政協副主席梁振英任主講嘉賓，香港雖是國際城市，但外地不少人對香港的實際情況「不知道」，而在現時外部勢力持續抹黑中國的情況下，認為具有語言優勢的香港，有責任化被動為主動對外說好國家和香港故事，抗衡部分亂港份子持續地抹黑中國及香港。



全國政協副主席梁振英昨晚（3日）出席民建聯講座。（民建聯提供）

對於如何對外說好國家和香港故事，梁振英認為除了堅定立場，也必須克服「本領恐慌」、不只停留在「舒適區」，「道理在己方，不要怕」。他又建議，對外說好國家和香港故事時要「讓數字說話」，包括引述事實及權威數據，並舉例指如去年人類發展指數香港排名第4，而英國只排名13；英國的罪案率比香港高出11倍等。他又說，即使掌握數據，亦須將它們融會貫通，絕對不能只是「背書」。

梁振英近日以「再出發大聯盟」總召集人身份到日本及韓國，說好國家和香港故事，為期一星期的行程，與當地百多個代表共舉行14場會面，效果超出預期。他指整個團隊花兩個月時間進行全方位的準備，寄語有意發展成為說好國家和香港故事的人才，必須花時間進行研究及數據收集、學好語文及閱讀多個地區的報章新聞外，更要以「十年磨一劍」態度做好工作。

全國政協副主席梁振英出席民建聯講座。（民建聯提供）

民建聯主席李慧琼致辭時表示，在大國搏奕的形勢下，民建聯有責任在地區內外說好中國和香港的故事。她希望參加今次講座人士可以從梁振英的分享，學懂如何更好地做好上述工作。