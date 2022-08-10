亞視暖男黃守東被亞視拖欠服務費　入稟追逾十萬　對其經營感痛心

最近被傳有財政困難的亞洲數碼媒體，繼有「亞視一姐」之稱的薛影儀聲稱曾被拖糧後，去年曾為亞視提供公關服務，有「亞視暖男」之稱的黃守東，也加入了追討行列。黃向《香港01》透露，他的公司去年以合約形式為亞視提供宣傳工作，惟只收到頭數個月的服務費，後來合約終止，亞視仍欠付他數個月的費用沒有支付。他早前已入稟區域法院，向亞視追討約13萬元費用。黃稱，他過往為亞視工作多年，是充滿感情的『最後發言人』，但對亞視今天的經營感到痛心，為了公義，只能將事件交法庭處理。



原告傳播亞洲傳訊顧問有限公司，被告亞洲數碼媒體有限公司。

黃守東曾在亞洲電視任公開，當時有「亞視暖男」之稱，他離開亞視後，成立了顧問公司。（資料圖片）

指亞視有負面新聞望黃能幫忙

過往曾在亞視當公關的黃守東，亦是原告公司的創辦人兼董事，他稱去年時任亞視主席鄧俊杰初聯絡他，指無人為亞視處理對外事務及公關事宜，加上亞視有不少負面新聞傳出，故希望熟識亞視情況的黃，可以幫亞視作公關及宣傳工作。

亞視過去亦未有準時付款

黃稱他於2021年與亞視數碼媒體簽訂合約，為期一年，他的公司為亞視作過多項宣傳及公關工作，包括《亞洲小姐競選2021》的宣傳等，根據合約，亞視每月須付清費用。但黃稱，基於庥對亞視的感情，加上體恤亞視的財政困難，對方未準時付款，亦沒有特別計較。

合約結束餘款未付

及至去年10月，雙方結束合作關係後，亞視仍拖欠他的公司約3個月公關服務費，以及他們承接轉介於亞視舉辦活動的佣金，總數達6位數字。他曾聯絡過亞視的管理層及會計部，對方只稱亞視財政困難，未能付款。黃最終在律師意見下，今年6月入稟區域法院向亞視追討，現正等候法院由案件裁決。

黃守東稱他的公司在過去一年曾為亞視提供不少公關及宣傳服務。(詳看下圖)

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為公義要追討全數

黃又說﹕雖然他對亞視充滿感情，但他的公司和同事已為亞視提供了服務，認為亞視基於情理，必須付款，又指亞視的管理層不應逃避責任，他又稱，因雙方公司按已簽訂合約做事及收費，他提出訴訟是為了公義，故堅持要取回全數款額。

對亞視的經營手法感痛心

黃又稱，作為對亞視充滿感情的『最後發言人』，對亞視今日的經營手法感到痛心，現亦只能將事件交由律師於法院處理，希望能還他一個公道。

入稟文件透露，原告公司與亞視於2021年2月18日簽下合約，原告會為亞視提供企業宣傳服務，然而亞視在9月起的賬單均未有支付，合共約13萬元。原告稱曾透過律師追討，被告仍未有付款，原告因而入稟，追討欠款及利息等。

案件編號：DCCJ 2091/2022