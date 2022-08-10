警引國安法獲新手令　准檢視黎智英家檢取的兩手機　黎入稟求覆核

壹傳媒創辦人黎智英於兩年前被捕，警方當時檢取大批資料，包括在黎住所檢獲的兩部手機。黎當年曾入稟指手機內資料屬新聞材料，法庭下令先封存。惟警方上月引用《港區國安法》第43條的實施細則，要求檢視「指明證據」，重新申請並獲批出新法庭手令。黎質疑《港區國安法》實施細則中的「指明證據」，不包括新聞材料，昨(9日)向高等法院申請司法覆核，要求頒令該新出手令無效。



申請人黎智英，答辯人警務處處長，簽發手令的國安法指定法官羅德泉被列為利益關係方。

壹傳媒創辦人黎智英2020年8月在家中被捕時，警方在他的寓所檢走了兩部電話。（資料圖片）

2020年檢獲資料一直被封存

申請書指，警方於2020年搜查黎的住所，並檢取兩部手機。黎其後向高等法院申請，要求法庭裁定警方檢取的資料，那些資料屬新聞材料和法律專業保密權，警方不可查閱該些資料。而該案的法官已訂下規程，封存相關資料，並準備日後爭議。

警方上月獲發新手令

惟律政司於本年7月通知黎的律師，指警方已取得新的手令。申請書指，羅官於本年7月8月，根據《港區國安法》第43條實施細則簽發手令，授權警方檢搜電話中屬新聞材料的資料。律政司亦就解封資料，尋求法律指示，法庭已排期於8月22日處理律政司的申請，和是次司法覆核。

黎認為指明證據不包括新聞材料

黎認為，《港區國安法》為保障新聞自由，實施細則下的「指明證據」不包括新聞材料。警方若要取得新聞材料檢閱，應透過《釋義及通則條例》。黎因此要求推翻羅官批出手令的決定，或頒令該手令無效。

案件編號：HCAL739/2022