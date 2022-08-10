夫婦涉合力強姦菲傭　女傭認曾恨被告一家　被姦時女主人有摸其胸

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今（10日）在高等法院續審，涉案女菲傭接受辯方盤問。辯方指女被告原本對女傭態度不錯，後來女傭表現轉差，又取用女被告的潤唇膏，女被告曾聲言解僱她及令她無法在港工作。女傭認當時不喜歡，甚至憎恨被告一家，但後來她亦辭了工，至案發前被責罵都沒有憤怒，因為已看開了。女傭又指，她被男被告強姦時，女被告也有摸她的胸。



兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），首被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。次被告被控於同日同地，協助和教唆首被告強姦X，以及非禮X（案發時約30歲）。

男被告陳暹德否認強姦及企圖強姦家中女菲傭。(朱棨新攝)

X承認女被告初時態度好

事主X今繼續在屏風後作供，男被告的代表大律師盤問時指，X於2017年11月來港，開始替被告一家工作時，女被告初時對X的態度好，包括在訊息中稱非要投訴X，只是希望她可做得更好。此外，女被告亦透過訊息問放假的X，會否返家用膳。X承認該訊息顯示女被告關心她。

X擅用潤唇膏女被告揚言解僱

律師續指，惟X之後的工作表現轉差，她亦曾擅自取用女被告的潤唇膏。女被告在訊息中聲言可就潤唇膏一事解僱X，令她不能再在港找工作。X指收到訊息不感驚慌，又解釋是她做錯，若女被告因此扣她人工或解僱她，她亦接受。惟X亦同意，當時已不喜歡，甚至憎恨兩被告一家。

辭職後女被告態度仍然欠佳

辯方亦指，X於2018年1月遞交辭職信，經商議後並定於同年3月離職。X同意辯方所指，女被告在X辭職後，對她仍然欠佳。因女被告仍然責備X，X亦因此不喜歡女被告。

被姦時女被告有摸其胸

X亦同意，女被告於案發晚曾因煮飯問題責備她，當時被告兩名子女亦在場。惟X指當時已看開了，未感憤怒。

此外，X作供時指，當男被告強姦她時，女被告摸她的右胸一次。案件明續。

案件編號：HCCC134/2020