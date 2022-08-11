前全國政協許智銘毀外籍男手機　罰款2萬　裝修工以石施襲囚1年

前全國政協許智銘（前稱許智明）與一名裝修工人，在大浪灣村因拍照事宜與一名外籍男子爭執，結果變成肢體衝突。許及裝修工人早前被裁定襲擊等罪成，這宗原為區域法院案件，今（11日）移師至西九龍法院判刑，法官稱相信兩名被告沒有預謀，但裝修工在事主被壓在地上時，仍拿起石塊施襲，認為其攻擊帶惡意兼使用過分暴力，但接納許因一時氣憤而犯案，判裝修工入獄1年，許則罰款2萬元。



兩被告為：陳明亮（55歲，裝修工）及許智銘（56歲，商人）許是上市公司香港金融集團主席。經審訊後，陳被裁定傷人及普通襲擊罪成，許則被裁定普通襲擊及刑事損壞罪成。控罪指他們於2020年3月29日，在大嶼山大浪灣村外，襲擊男子Alexander Robert Medd與其19歲兒子George Thomas Medd，及損壞Alexander的手提電話。

案情指，當日下午兩名被告與1名男子在事主的物業前拍照，事主便用手機反拍他們，許見狀拾起石頭欲投擲，但最終放下，陳則以威嚇姿態靠近事主，結果釀成混戰，期間，陳以石頭擊事主多處，令事主頭部多處受傷，許則試圖搶去事主手機，並把事主推至地下，事主的右臂及膝頭受傷，手機亦摔壞在地。事主的19歲兒子拾起事主的手機殻，許見狀靠即用力將手機殻打掉。

陳當場被捕，他警誡下承認曾推開事主；許則在北大嶼山醫院被捕，他向警方表示，許稱因事主未經他同意下捉住他，從而推了事主。事主頭部事後須縫針。

案件編號：DCCC 704/ 2021