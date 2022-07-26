5少女公廁內圍摑12歲女童　官稱行為非社會所容　判感化及社服令

12歲女童因涉感情糾紛，遭多人在公廁內圍堵，期間遭人掌摑、淋水及搶去手機，眾人早前承認襲擊及接贓等罪名，其中5名女被告今(23日)在區域法院判刑，法官葉佐文判她們所犯的錯事非社會容許，但相信她們本質不壞，又自言他也為人父母，要拘留他們也感「肉赤」，相信她們會「行番條正路」，判其中4女接受12個月感化令，一女被告被判160小時社會服務令。因確診新冠肺炎而未有上庭的男被告，押後至8月12日判刑。



眾被告案發時14至16歲

案件共涉5女1男被告，他們案發時僅14至16歲，他們分別為：張庭叡（男，18歲）、鄭靈玉（17歲）、陳柏迎（18歲）、呂子晴（19歲）、鄭愷晴（19歲）及李菀淇（19歲），6人承認襲擊致造成身體傷害罪，他們於2019年5月18日在將軍澳寶康公園女廁，非法和惡意地襲擊X，致造成其身體傷害；張、鄭、陳及李另承認一項處理贓物罪，即明知該部屬於X的iPhone為贓物，仍不誠實地將該iPhone保留、搬遷、處置或變現。

案件發生於將軍澳寶康公園。（資料圖片）

男被告確診新冠肺炎押後判

唯一的男被告張庭叡，因確診新冠肺炎未有出庭，其判刑押後至8月12日。其餘5名被告在庭上自行求情時，均哭訴並向家人道歉，承諾不會再犯。

葉官聽罷稱看過5人的資料，相信她們本身不壞，但始終是做了一些社會不容許的錯事。而案件至今耽擱了一段時間，幸而眾被告能夠珍惜時間，改進自己，除呂子晴被判160小時社會服務令，餘下4人同判12個月感化令。

法官葉佐文自言，他也為人父母，早前要拘留眾被告亦感到很「肉赤」，但他對今日接受判刑的5名女被告有信心，相信她們會「行番條正路」。(資料圖片)

葉官相信眾被告本質不壞

葉官判後自言，他也為人父母，早前要拘留眾被告亦感到很「肉赤」，但他對5人有信心，相信她們會「行番條正路」。葉官又指，5名被告均為家中「寶玉」，希望其家人能多關懷他們，強調她們本質不壞，並說：「只係一件錯事，每個人都做過。」葉官語重心長地表示，事情已過去，希望她們能記住此次的教訓。

與男被告閒聊後被帶入女廁受罵

案情指，張於當日下午與X在公園閒聊。張的女友鄭靈玉出現，和X一同到廁所就感情問題責罵X。其餘被告陸續到場，陳先把X推向倒在地，並輪流掌摑及腳踢X。陳之後再用膠牌打了X頭部，並威脅X不要「搞」張，繼而再用水淋X。

一名途人進入廁所，X被推入廁格，陳叫X不要再聯絡張並交出手提電話，X因害怕照做。其間再有途人進入女廁，眾被告逃去但事後被捕。張警誡下稱只負責把風，X的電話之後被他們變賣獲利700元。

案件編號：DCCC 388/2021