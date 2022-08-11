僅3.5萬人出世創40年新低　死亡人數同創紀錄　單程證赴港回升

政府統計處今日（11日）發布今年中期人口最新的臨時數據，最新出生人數約3.5萬，不止較去年同期減少8%，亦是1981年以來的新低。而最新死亡人數達6.1萬，較去年同期上升逾兩成，同樣是1981年以來的新高。另外，持單程證人士移入本港的數字由2019年中的逾4.4萬，持續下降至去年中的逾1.3萬，在今年最新的臨時數據則回升至逾1.8萬。



▼8月11日 政府統計處發布2022年中期人口臨時數據▼



出生人數創新低 死亡人數成新高

政府統計處今日發布今年中期人口最新的臨時數據，最新出生人數約3.5萬，與統計處歷年的香港生育趨勢的嬰兒數字比較，今年年中的出生人數屬40年以來的新低。最新死亡人數則達6.1萬，與歷年的死亡趨勢對比，同樣是逾40年來的新高。

政府發言人在評論最新數據時提及，香港的生育率一直在亞洲經濟體中屬於最低的地方之一，過去兩年出生人數大幅下跌可能是受到疫情影響。而隨着人口高齡化的趨勢，死亡人數在過去五年也逐漸上升。

單程證人士移入數字連跌兩年後回升

最新的臨時數據也顯示，今年年中持單程證人士移入本港的數字在連續下跌兩年後，回升至1.83萬。觀乎近五年的年中數據，2019年中持單程證人士移入本港的數字為4.44萬，至2020年中下跌至2.21萬，在去年底更進一步下跌至1.39萬。