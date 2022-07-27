嶺大碩士文章指5年後港欠17萬勞動人口　倡出招留住非本地畢業生

新冠疫情改變港人的工作模式，也對香港人力市場造成影響。嶺南大學人力資源管理及組織行爲學碩士課程的文章指，預計2027年，香港的人力供需差距將擴大至約17萬個職位空缺，認為目前香港的人才計劃難以解決人才危機，政府急需制訂更創新、更具吸引力的政策，如為本地畢業生提供住房補貼，職業發展道路指導等支援、繼續簡化非本地畢業生簽證的申請流程，甚或考慮更新移民政策，將成為香港永久居民的居住要求從7年縮短至4年，吸引他們留港工作。



嶺南大學另一篇文章則提到，在家工作WFH不止為員工帶來靈活性和自由，也讓僱主節省租用辦公空間的費用，提出若要在家工作安排更有效，需要明確政策，如訂立清晰且詳盡的在家工作指南。



▼6月11日 第三屆「國際移民及置業博覽」▼



+ 9

專業和商業服務業5年後欠3.2萬人

嶺南大學人力資源管理及組織行爲學碩士課程一篇名為《探討疫情之下香港如何打破人才危機》的文章指，疫情加劇香港的人才危機，以政府統計處的數據，本港今年首季的總就業人數較2019年5至7月的總人數減少約24.45萬人。

該文章指，預計5年後、即2027年，因新增勞動人口與退休人口間的差距，香港的人力供需差距將擴大至約17萬個職位空缺，當中最缺少的將是專業和商業服務人才，5年後會缺少3.2萬人，金融業缺少1.6萬人，諮詢及通訊業則缺少1.2萬人。

▼商界曾指疫情下部份人才因「禁飛令」離港▼



指現行人才計劃難解決危機 倡設住房補貼增吸引力

該文章指出，目前香港現行的人才計劃難以解決該城市的人才危機，政府應考慮實施更創新和更具有競爭力的策略，為香港吸引並留住各類長、短期人才。

文中列出多項建議，包括當局可為應屆畢業生創造並擴大在香港和大灣區的就業機會、繼續擴大就業援助計劃至大灣區範疇、以及通過其他途徑，如住房補貼，職業發展道路指導和稅收優惠等。

▼7月9日 第28屆香港教育展▼



促考慮下調成為永久居民年份至4年

至於非本地應屆畢業生，該文建議政府考慮提供更多獎學金、放寬就讀期間在港的工作限制等，吸引他們來港就讀；另外，政府可繼續簡化非本地畢業生簽證的申請流程，並考慮延長簽證的有效期，吸引他們畢業後留在香港工作。該文章也提出，當局可更新移民政策，將成為香港永久居民的居住要求從7年縮短至4年，吸引非本地畢業生留港。

疫情下，在家工作已在多個地方成為主流工作模式。（示意圖，GettyImages）

在家工作對勞資雙方均有好處

嶺南大學另一篇名為《探討疫情下對於在家工作(WFH)員工的特別安排與支援》的文章則指，在家工作於多個地方已漸成主流模式，雖然本港有近六成勞動人口從事的工種難以在家工作，但在疫情之下，相信部份打工仔會獲安排在家工作。

該文章指，在家工作不止為員工帶來靈活性和自由，也讓僱主節省租用辦公空間的費用，更重要的是在家工作有助提高員工對工作的滿意度，企業或會因而更容易留住人才。

倡為在家工作訂立指南、提供補貼

該文續指出，若要在家工作安排更有效，需要明確政策，如訂立清晰且詳盡的在家工作指南、為員工因在家工作產生的額外家庭費用提供補貼等。就因在家工作衍生的心理健康及生產力問題，該文則建議僱主可採取為員工安排虛擬團體運動、定期進行員工調查等措施。