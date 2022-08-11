本港最新人口729萬較去年同期減1.6%　去年11.3萬港人離開升三成

本港社會過去三年經歷巨大劇變，保安局早前估算去年有1.5萬人領取「良民證」移民，創下22年來新高，惟因未計及移英人數，有移民顧問指數據低估現實情況。

政府統計處今日（11日）公布，今年中期人口最新的臨時數據，截止今年年中，本港居住人口為729.16萬人，較去年同期減少1.6%，當中死亡多於出生情況持續擴大，以及香港居民淨移出相關。撇除持單程證的移入人口，本港居民的淨移出為11.32萬人，較去年同期大增27%。



本港今年中常住人口為718萬人。(資料圖片)

政府統計處公布，截止今年年中，香港居住常住人口為718.19萬人，而流動居民則佔10.97萬人，前者較去年同期下跌2.1%，而後者急增39.9%。

本港近年掀移民潮，最新數據顯示，截止今年年中，本港人口按年減少12.15萬人，跌至只有729.16萬名居住人口，跌幅1.6%。

政府發言人強調，2021年中至2022年中的人口下跌，由自然減少（即死亡多於出生）及香港居民淨移出（即移入少於移出）組成。本港去年出現2.65萬人的自然減少，出生人數為3.51萬人，死亡人數為6.16萬人。

扣減1.83萬名持單程證的移入人口，本港居民淨移出為11.32萬人。翻查過去4年的中期人口記錄（2021年中、2020年中、2019年中、2018年中)，撇除單程證持有人的移入，本港居民淨移出分別是8.92萬人、2.09萬人、2.3萬人和8,500人。

政府：移出可能是工作、讀書及移民

港府發言人強調，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字，而香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的。因此，政府沒有港人移居外地的直接統計數字。發言人重申，香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。

過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出，政府解釋指，受疫情下的嚴格入境措施影響，香港居民可能選擇暫時在其他地區居留或未能返港，亦可能是導致香港居民淨移出的原因。

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當局認為人口減少歸咎於防疫政策，認為中港兩地，甚至世界各地的嚴厲的關口管制和檢疫措施，嚴重影響跨境行程，致移入香港的人數（包括單程證持有人和外籍家庭傭工等）繼續維持在低水平，雖然2021年中至2022年中抵港的單程證持有人數目為1.83萬人，較一年前的1.39萬人急增31.7%，惟仍顯著低於疫情發生前的水平，當中2018年中至2019年中的單程證人口為4.44萬人。

港府認為，除了單程證人口外，持有短期工作簽證／進入許可的人士亦受入境防疫要求影響，預料當隔離和社交距離措施放寬後，或可解決人口移入減少的問題，強調政府會繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進粵港澳大灣區內人才流動。

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