梁錦松辦理財教育社企邀商業領袖分享　教學生金錢「道」與「術」

香港被稱為國際金融中心，但主流教育中，從學前教育到中學，都沒有相關的理財課程教導學生正確的理財觀念。曾任財政司司長、現南豐集團主席梁錦松及書伴我行(香港)董事局主席陳芷茵共同創辦所羅門教育——旗下的Project M²(Morals & Money)，透過線上課程和線下活動，教導學生金錢的態度「道」與技能「術」。



Project M²在8月15日至8月17日舉行暑期領袖計劃，200名中學生將會透過現場和網上同步活動來學習。計劃邀請多位來自金融、創意、科技、零售等界別的商業領袖，向學生分享成功經驗和個人心得，當中包括香港科技園公司行政總裁黃克強、香港金融管理局副總裁李達志、海洋公園公司行政總裁黃嗣輝等等。



梁錦松：有系統地教導學生金錢的「道」與「術」

梁錦松表示，他任職金融相關行業約50年，但仍然關心教育。他發現香港社會少有有系統地去教導年青人如何認識、管理和對待金錢。他指政府雖然重視理財教育的重要，但在香港的課程中卻沒有相關教導理財觀念的教材。

因此，梁錦松希望透過Project M²有系統地教導學生金錢的「道」與「術」，包括學生對金錢的基本概念、理財知識及培養正確價值觀。

理財教育涵蓋線上課程和線下活動

計劃涵蓋不同階層的學校，包括幼稚園、小學及中學，現階段有35間合作學校。課程有十大關鍵主題，當中包括分辨「需要和想要」、 儲蓄、投資、顧客權益及責任等等課題，並輔以常規網上課程教導。

網上課程採取遊戲化的互動教學課程，例如動畫、線上互動遊戲等等。同時，Project M²亦有舉行線下活動，例如有超過1,500名小學生參與的「自己做老細」社會模擬遊戲， 務求讓學生持續增進理財知識。

暑期領袖計劃邀多位商業領袖分享

Project M² 在8月15日至17日舉行暑期領袖計劃，邀請多位來自金融、創意、科技、零售等界別的商業領袖為學生分享。其中來自金融的商業領袖包括香港金融管理局副總裁李達志、 阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪、 香港上海匯豐銀行非執行主席王冬勝；

來自科技業界的領袖包括， Meta大中華區行行業總經理林慧敏、香港科技園公司行政總裁黃克強；

零售及創意業界也有戶戶送Deliveroo香港區總經理許志賢、海洋公園公司行政總裁黃嗣輝、Uber 香港區總經理鍾志霆、HKTaxi 聯合創辦人Kay Lui等等。

他們將為學生作出分享。梁錦松表示，希望透過暑期領袖計劃，令學生擴闊眼界，為未來作出準備。