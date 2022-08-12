大覺福行中心舉辦生命教育活動　麥美娟分享如何輕鬆面對死亡威脅

大覺福行中心佛教院侍部於今日（12日）為在美孚饒宗頤文化館舉辦的「花開花落悟死生」生死教育活動舉行開幕典禮，當中展出逝者的遺物及家人寫給逝者的家書，讓大眾領悟逝者是以另一種形式陪伴在側，亦希望大眾明白死亡是要預早學習，才可衝破對死亡的恐懼。



「花開花落悟死生」生死教育活動於8月12日至15日舉辦，當中包括展覽、講座和工作坊等，會展出「物。念」遺物徵集活動的逝者遺物、《給天上的你悄悄話》家書比賽的得獎作品等，讓大眾學習如何面對生死。

麥美娟在死亡恐嚇中笑談生死

民政及青年事務局局長麥美娟（左）觀賞以《給天上的你悄悄話》家書比賽的得獎家書。（劉雅琪攝）

民政及青年事務局局長麥美娟出席活動致辭時表示，人面對死亡時難免焦慮不安，相信是次公眾生死教育活動能讓公眾多方面認識死亡、反思生命。她指出當中的展覽、講座和工作坊將有助參加者破除忌諱，正確看待死亡，實現「逝者善終善別，留者無悔無憾」。

麥美娟致辭時透露，幾年前社會氣氛很差的時候，她曾受到死亡恐嚇，報警後同事問她接下來要怎辦，她回應：「去吃餐飯，吃點好的。」 她表示死亡有時是很突然的事，故如何看待死亡非常重要，鼓勵大眾珍惜當下，無憾過每一日。

▼「物。念」遺物徵集展出公眾借出的逝者遺物▼

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死亡不是結束是往生

香港佛教聯合會會長寬運大和尚稱，香港經過19年社會事件及3年疫情，整個社會和經濟都大受影響，市民抑鬱、焦慮，甚至自殺的傾向增多，他指出死亡是現實的人生問題，認為人應該活在當下。

大覺福行中心住持衍璇法師及傳燈法師表示生命是輪轉不息的，所以不認識死亡，死亡便會變得恐怖而神秘，希望活動能引領公眾認識死亡，領悟生命的意義。

▼活動展出《給天上的你悄悄話》家書比賽得獎品▼