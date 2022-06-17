生死教育｜東華三院「存為愛」生命探索之旅 以愛豐富人生

東華三院一向致力在社區上推廣生死教育，「圓滿人生服務」將於7月7至10日假JCCAC賽馬會創意藝術中心再次舉行大型生死教育活動，命名為「存為愛」生命探索之旅，內容包括以生老病死人生旅程必經階段為主題的體驗式展覽、互動生命劇場、藝術工作坊、紀錄片及電影放映、講座及漫畫展，啟發參加者重新審視生命的價值和意義。



這兩年來，人們面對一波又一波的疫情，難免對生命產生了不一樣的感受，困境下有人變得悲觀，但亦有人因而尋覓到全新方向。

東華三院「圓滿人生服務」致力推動長者安然地享受人生，提供「一站式」生死教育、後事籌劃及執行，以至喪親支援和哀傷輔導等服務，鼓勵人們以欣賞及正面態度面對生命的終結，達致圓滿人生。「圓滿人生服務」於2017年首創「存為愛」生死博覽，藉多元化、新穎具創意的免費生死教育活動，鼓勵公眾反思生命，今次為大家帶來三種不同類型的活動。

東華三院「存為愛」生命探索之旅 以愛豐富人生

一. 遊走人生不同階段的互動體驗式展覽

重新思索：人生不同時期所面對的議題和生命意義

「存為愛」生命探索之旅設有四個不同主題的展區，活動重點是位於L0及L1藝廊的主題展：「存為愛」生命探索之旅。展覽仿如一場人生旅程，讓參觀者從出生走到死亡，經歷人生不同階段，當中或會令你重溫舊夢，或憶起一些故人，想起某段關係，甚至讓你重拾夢想！面對生活中的困惑，你如何應對？生命終結前又有什麼事情非完成不可？體驗式展覽鼓勵每一位參觀者投入互動參與，反思各時期所面對的議題，重新思索生命的意義。

主題展：「存為愛」生命探索之旅

沉思與慢想：生命中你最重視的是什麼？世界各地的人如何看待生死？

這刻的你，最重視的是什麼？你的時間和精神都投注在什麼地方？你盼望得到的又是什麼？設於JCCAC賽馬會創意藝術中心中央庭園的一面特色投票牆，題目是生命中最重要的是____，参觀者可以在這裡沉思，並想想自己當下最重視的是什麼，投選生命中最重要的東西，也看看其他人怎樣想。至於中央庭園的另一邊，則停泊特別為活動而設計的「快樂的繪本堡壘」流動繪本車，展示40多本世界各地有關生死、愛與哀傷、人際關係、正向理念，以至環境保護等主題的繪本，鼓勵每一位參觀者來一趟暢遊繪本世界之旅。

此時此刻，你生命中最重要的是____？

終站思考：身後事的各種實用須知

緊接藝廊是設於賽馬會黑盒劇場前廳的終章：後事知識101，以富趣味性的方式展示預設醫療指示、殯儀資訊和後事冷知識，讓大眾掌握規劃身後事的各種實用須知，了解晚年照顧與後事安排的選擇，推動大眾及早思考及籌劃人生畢業禮。

返璞歸真：從漫畫小故事收穫滿滿正能量

「圓滿人生服務」於2021年10月起，委託90後插畫家MIKI HO為「漫溯生命」計劃創作及於網上連載四格漫畫，「漫溯生命計劃：漫畫作品展」將首次展出部份作品及手稿。透過金仔、阿木和刷刷三位性格迥異的好友之間發生的小故事，一起以饒富稚趣又輕鬆愉悅的角度觀察生活、欣賞生命、珍惜關係，於逆境中注入正能量。

漫溯生命

展期：

2022年7月7日（四）| 16:00-20:00

2022年7月8及9日（五及六）| 10:00-20:00

2022年7月10日（日）| 10:00-18:00

地點：JCCAC賽馬會創意藝術中心L0及L1藝廊、中央庭園、賽馬會黑盒劇場前廳、L2平台

免費入場



二. 觀眾化身演員扭轉劇情的互動生命劇場

死亡面前，付出、旁觀、掙扎；三代人之間的矛盾和衝突，在最後的時光中能否化解？互動生命劇場《愛•及時》由東華三院「圓滿人生服務」委約「7A班戲劇組」製作，於2017年首次上演，反應熱烈，今次2.0版本以論壇劇場的互動手法，帶出家庭裡如何面對生離死別及過程中的掙扎，在搶救與放棄治療不救之間如何取捨？題材貼近生活，觀眾可近距離體會劇中人物的情緒和困境，在主持人引領討論下，除可以發表意見和表達感受外，更有機會參與演出，運用集體智慧和經驗改寫劇情、影響故事結局。透過戲劇激發觀眾從不同角度思考，易地而處了解家庭中不同角色的考慮和困難，鼓勵觀眾與其家人和照顧者有更多的交流，及早討論預設醫療指示等晚期照顧安排的議題。

演出時段：

2022年7月 7日（四）| 16:00

2022年7月 8及9日（五及六）| 14:30及16:30

地點：JCCAC賽馬會創意藝術中心賽馬會黑盒劇場



免費入場，需預先登記（👉🏻立即按此登記）

互動生命劇場《愛•及時》以論壇劇場的互動手法，帶出家庭裡如何面對生離死別及過程中的掙扎，在救與不救之間如何取捨？

三. 以「生老病死」為題的多元化活動

除展覽和戲劇外，「存為愛」生命探索之旅將於4樓及7樓活動室舉辦一系列免費藝術工作坊，主題圍繞「生老病死」，包括金銀紙及香道文化、生命節奏體驗（非洲鼓）、墓碑設計（剪紙藝術）、禪繞畫和刺綉速寫、音樂治療、自我探索與《五味雜貨店》桌上遊戲工作坊等等。透過活動體驗和手作，與大眾認識生死、討論生死。👉🏻立即按此免費報名

另有三場講座以及數場紀錄片及電影放映會。三場講座為：「道別之前：病榻前去與留的掙扎」、「離開以後：法醫人類學家所見的死亡真相」及「當我們還活著：哲學生死觀」，分別由香港中文大學醫學院那打素護理學院副教授陳裕麗博士、法醫人類學家李衍蒨小姐，以及明愛專上學院人文及語言學院高級講師李敬恒博士，分享關於晚年照顧安排、法醫人類學家的工作和對死亡的體會，以及中西哲學中的生死觀。👉🏻立即按此免費報名

講座



道別之前：病榻前去與留的掙扎

2022年7月8日（五）| 11:00



離開以後：法醫人類學家所見的死亡真相

2022年7月9日（六）| 11:00



當我們還活著：哲學生死觀

2022年7月10日（日）|11:00



地點：JCCAC賽馬會創意藝術中心賽馬會黑盒劇場



按圖即看更多紀錄片及電影放映會介紹：

放映會



《海的那一邊》

2022年7月7日（四）| 19:30



《積存時間的生活》

2022年7月8日（五）| 19:30



《3CM》

2022年7月9日（六）| 19:30



《東風破》（*設映後談）

2022年7月10日（日）| 14:30

*映後談嘉賓：東華三院檔案及歷史文化辦公室主管史秀英女士



《逆流大叔》

2022年7月10日（日）| 19:30



「存為愛」生命探索之旅的一系列免費藝術工作坊、講座及放映會

👉🏻立即按此免費報名

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