海洋公園新增期間限定共融裝置　自閉兒童家長同遊望社會接納

撰文：呂諾君
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「去完迪士尼搭地鐵，對面個小朋友同家長話，點解阿仔有位坐仲大吵大鬧咁冇禮貌？其實我好想追上前同佢哋解釋……」作為自閉症兒童的家長，阿甄說，日常生活常要承受旁人不理解、不友善的目光；除了專業人士的訓練和治療，他們更希望得到大眾的理解和接納。
這天一班自閉症小朋友來到海洋公園，在以著名兒童讀物Mr. Men Little Miss和「星語同遊」親子玩具套裝作主題的大型裝置下一同遊玩，而香港大學的教育心理學家團隊亦會舉辦故事共讀工作坊，讓家長可透過故事引導孩子表達自己。

作為自閉症兒童的家長，阿甄說，除了專業人士的訓練和治療，他們更希望得到大眾的理解和接納。（歐嘉樂攝）

阿甄的兒子將升K1，她說，過往兒子的症狀還不明顯，考入了主流學校的N班，但上課後與其他孩子比較，便見到確實有分別。後來學校校長、社工等，以「擔心成績追不上」而勸說阿甄替兒子轉校，在聖誕節的典禮上，即使兒子在表演台上沒有失控行為，但校方拍攝短片時完全沒拍到他，種種情況加起來，令阿甄覺得學校未必接納到自閉症兒童。她也曾聽聞，有同路人稱被校方詢問：「畢業典禮介唔介意避席？」

盼大眾體諒自閉症兒童

阿甄指，起初也有走投無路之感，後來找到社工幫忙，亦參加了相關訓練課程，令她慢慢有了方向，同時也改善了親子和家庭關係。她分享道，其中一個技巧是一款玩具買兩套，在兒子玩耍時，家長在旁跟着一起玩，同時二人椅子的水平要相若，這樣有助家長進入自閉兒童的世界。她同時希望，帶小朋友外出遊玩時能獲得體諒，「每一個小朋友都係好乖好純真，希望社會多啲接納，大家部手機（在街上拍片、上傳網絡時）畀啲情面。」

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賽馬會喜伴同行計劃於2021年推出「星語童遊」，引入「世界衛生組織—親職技巧訓練課程」，期望促進親子間的互動溝通，協助患有自閉症譜系障礙、發展遲緩或障礙的孩子健康成長。計劃顧問暨香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄指出，課程內容由「世界衞生組織」聯同外國自閉症組織編寫，團隊和多間非政府機構合力將課程內容本地化，其中包括了3節家訪、9節小組。他又指，愈早開始訓練腦部發展，「可以改變嘅就愈多、做到嘅愈多。」

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專家：小朋友有自閉症唔關家長事

一直有協助阿甄和教授課程的註冊社工黃姑娘則指，「星語童遊」課程着重鋪排，課程會先教導家長接納、理解小朋友，「好多時小朋友有自閉症都唔關家長事，唔係照顧得唔好、唔係做錯啲咩。」黃又指，課程中會提到家長的自我情緒關顧，並教技訓練和日常生活的互動技巧，希望家長在家中實踐，應如何與自閉症小朋友一起玩和促進溝通。

「賽馬會喜伴同行計劃」以「哈囉！新朋友」為主題，於今個夏天推出一系列公眾教育活動，包括與海洋公園攜手，在園區「高峰樂園」範圍放置為期約6星期的大型裝置，並提供以實證為本的專業親子技巧訓練。香港大學心理學系首席講師王潔瑩指，是次活動希望透過角色性格迥異的「Mr. Men Little Miss」卡通，向大人和小朋友宣揚「共融」，「例如怕醜小姐、grumpy先生……每個人生命裏都有啲唔一樣，接納同認同係背後嘅訊息。」她又指出，疫情下兒童的社交情況值得關注，今次活動可趁疫情稍為緩和之時，讓大家在場地內結識新朋友。

（左起）香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄和香港大學心理學系首席講師王潔瑩。（歐嘉樂攝）
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