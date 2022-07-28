海洋公園新增期間限定共融裝置　自閉兒童家長同遊望社會接納

「去完迪士尼搭地鐵，對面個小朋友同家長話，點解阿仔有位坐仲大吵大鬧咁冇禮貌？其實我好想追上前同佢哋解釋……」作為自閉症兒童的家長，阿甄說，日常生活常要承受旁人不理解、不友善的目光；除了專業人士的訓練和治療，他們更希望得到大眾的理解和接納。

這天一班自閉症小朋友來到海洋公園，在以著名兒童讀物Mr. Men Little Miss和「星語同遊」親子玩具套裝作主題的大型裝置下一同遊玩，而香港大學的教育心理學家團隊亦會舉辦故事共讀工作坊，讓家長可透過故事引導孩子表達自己。



作為自閉症兒童的家長，阿甄說，除了專業人士的訓練和治療，他們更希望得到大眾的理解和接納。（歐嘉樂攝）

阿甄的兒子將升K1，她說，過往兒子的症狀還不明顯，考入了主流學校的N班，但上課後與其他孩子比較，便見到確實有分別。後來學校校長、社工等，以「擔心成績追不上」而勸說阿甄替兒子轉校，在聖誕節的典禮上，即使兒子在表演台上沒有失控行為，但校方拍攝短片時完全沒拍到他，種種情況加起來，令阿甄覺得學校未必接納到自閉症兒童。她也曾聽聞，有同路人稱被校方詢問：「畢業典禮介唔介意避席？」

盼大眾體諒自閉症兒童

阿甄指，起初也有走投無路之感，後來找到社工幫忙，亦參加了相關訓練課程，令她慢慢有了方向，同時也改善了親子和家庭關係。她分享道，其中一個技巧是一款玩具買兩套，在兒子玩耍時，家長在旁跟着一起玩，同時二人椅子的水平要相若，這樣有助家長進入自閉兒童的世界。她同時希望，帶小朋友外出遊玩時能獲得體諒，「每一個小朋友都係好乖好純真，希望社會多啲接納，大家部手機（在街上拍片、上傳網絡時）畀啲情面。」

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賽馬會喜伴同行計劃於2021年推出「星語童遊」，引入「世界衛生組織—親職技巧訓練課程」，期望促進親子間的互動溝通，協助患有自閉症譜系障礙、發展遲緩或障礙的孩子健康成長。計劃顧問暨香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄指出，課程內容由「世界衞生組織」聯同外國自閉症組織編寫，團隊和多間非政府機構合力將課程內容本地化，其中包括了3節家訪、9節小組。他又指，愈早開始訓練腦部發展，「可以改變嘅就愈多、做到嘅愈多。」

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專家：小朋友有自閉症唔關家長事

一直有協助阿甄和教授課程的註冊社工黃姑娘則指，「星語童遊」課程着重鋪排，課程會先教導家長接納、理解小朋友，「好多時小朋友有自閉症都唔關家長事，唔係照顧得唔好、唔係做錯啲咩。」黃又指，課程中會提到家長的自我情緒關顧，並教技訓練和日常生活的互動技巧，希望家長在家中實踐，應如何與自閉症小朋友一起玩和促進溝通。

「賽馬會喜伴同行計劃」以「哈囉！新朋友」為主題，於今個夏天推出一系列公眾教育活動，包括與海洋公園攜手，在園區「高峰樂園」範圍放置為期約6星期的大型裝置，並提供以實證為本的專業親子技巧訓練。香港大學心理學系首席講師王潔瑩指，是次活動希望透過角色性格迥異的「Mr. Men Little Miss」卡通，向大人和小朋友宣揚「共融」，「例如怕醜小姐、grumpy先生……每個人生命裏都有啲唔一樣，接納同認同係背後嘅訊息。」她又指出，疫情下兒童的社交情況值得關注，今次活動可趁疫情稍為緩和之時，讓大家在場地內結識新朋友。