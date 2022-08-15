理大研發首個多病床虛擬醫院系統　訓練學生限時處理多任務能力

為了讓護理學院學生能在不受疫情影響下學習，理大在今年初推出虛擬醫院，讓學生實踐所學。與現時大部分的虛擬教學系統不同，理大的虛擬醫院為香港首個可以模擬醫院病房多變複雜環境的系統，有學生指系統可以給予即時回饋，比實習更能重溫所學。



理大在今年年頭推出虛擬醫院，為香港首個非一床一病的虛擬學習系統。系統模擬病房複雜多變的環境 （理大提供圖片）

理大在今年初推出虛擬醫院，為香港首個非一床一病的虛擬學習系統。系統模擬病房複雜多變的環境，例如同時照顧多名病人，與病人溝通以及發生突發事件。系統能訓練學生在有限時間內處理多項不同護理任務能力，除此之外，每一個護理任務完結後都設有多項選擇題，讓學生可以即時思考臨床判斷和決定是否正確。

即時反饋有助護理學生學習

升讀大四的護理系學生鄭子詠認為，虛擬醫院在護理任務完結後設多項選擇題能引導學生思考，因多項選擇題能立即知道自己是否答對，她稱，平時出實習時，護士會在整個過程完成後才會給予反饋，但有時已忘記了剛才做錯的步驟，虛擬系統的多項選擇題則能立即知道自己是否答對，加深印象。除此之外，虛擬醫院亦設有錄音功能，讓學生練習與病人溝通。

系統能訓練學生在有限時間內處理多項不同護理任務能力，除此之外，每一個護理任務完結後都設有多項選擇題，讓學生可以即時思考剛才作出的臨床判斷和決定是否正確。 （鄧宇詩攝）

團隊研開發虛擬現實遊戲

理工大學護理學院高級專任導師陳玉儀指出，現時虛擬醫院學習系統與部分學科掛鉤，希望能讓所有學生在出實習前使用。現時學校有10套VR器材，期望未來能開放讓學生自己預約使用。另外，理工大學護理學院副教授雷逸華表示，期待未來能與其他專業，例如物理治療、社工、放射治療等合作開發虛擬現實遊戲，亦期望能與不同院校或者機構合作，讓前線學生有所得益。