VR技術融入英語教學　東華三院邱子田以不一樣體驗提升學習趣味

隨著時代進步，資訊科技發展不僅使人們生活更便利，也讓學校教學模式漸趨多樣化。東華三院邱子田紀念中學運用嶄新虛擬實境科技融入英文課堂，為的是豐富教學內容，同時提升學生對學習的興趣，讓知識與情境產生連結，如同親歷其境一般，知識不再局限於課本文字之中，而是生動真實的躍然紙上。



革新教學與寫作模式

東華三院邱子田紀念中學校長葉偉儀指，現時英文科在中二級率先推行虛擬實境輔助學習，亦即將推行至其他級別，為學生創造不一樣的學習體驗，擴闊視野，也能把這些經歷有效地應用於寫作中。其中一個單元是以旅遊及節日為題，一般學生難以親歷其境，而虛擬實景技術能把各地的風土人情帶進課室，例如讓學生經歷西班牙蕃茄節（La Tomatina）的狂歡和感受美國大峽谷的壯麗，從而豐富其文章內容。

在英文寫作方面，以往學生只能敘述事件的經過，對人物和場景的描寫較為粗疏，未能運用不同的感官描寫；而虛擬實境學習則創設情境，讓學生彷彿漫步於當時的場景中，從中學習如何觀察，才能深入細緻地以多角度描寫事物，令文章內容更立體、更具層次，大大提升學生學習英文寫作的效能。

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著重生生互動模式

課堂中靈活運用虛擬實境學習模式，讓學生在短時間內掌握課文的基本概念。學生透過觀看虛擬實境短片，分享彼此所見，增加生生互動和英語溝通的機會。同時，為鼓勵學生多運用英語，英文科設計主題學習活動，例如當中一個課題以「罪案」作切入點，學生虛構一宗案件並進行拍攝，增加學習趣味。同學需透過虛擬實境，「親臨」案發現場，細緻觀察，推斷兇手是誰以及討論案發經過，學習英語的同時，更有效訓練邏輯推理能力。

創造自然語境

課堂以外，學校舉辦不同跨學科學習活動，通過輕鬆有趣的活動讓學生寓學於樂。葉校長表示：「每年均舉辦跨學科英語周（Language Across Curriculum Week），目的是致力推行跨科英語學習。由初中用英語修讀數學和綜合科學科的同學負責設計遊戲攤位和展板，讓全校學生可以學習各學科的英語詞匯及句式。」至於每年的中秋節，英文科亦會聯同中文科舉辦猜燈謎活動，當中更設有英文版燈謎來讓學生競猜，師生也樂在其中。此外，英文科以全方位活動模式，與生活與社會科攜手合作，帶領學生出外參觀，並拍攝360 全景影片作教材，學生可透過影片發揮創意，完成後可讓同學們一起體驗他們製作的成果。

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最後，在現今瞬息萬變的社會中，東華三院邱子田紀念中學亦隨著潮流與時俱進，掌握新趨勢，於教學中善用資訊科技，帶領學生感受學習的樂趣，豐富學習體驗，培養學生與未來世界接軌。