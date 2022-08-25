觀塘廣場投注站大翻新　設策騎動感體驗、Glamping風餐廳嘆咖啡

被視為「幸運之選」的觀塘廣場投注站，已於本周二（22日）以全新面貌示人，並化身馬會第四間特色體驗店。佔地逾20,000平方呎的空間，經重新裝修後，充滿動感活力，場內專設多項娛樂休閒設施，包括可供模擬體驗策騎快感的「爭勝競技場」，以及活動專區，會定期舉辦手作工作坊及KOL分享會等。

翻新後亦有大玩Glamping（豪華露營）噱頭的咖啡店「Turfland」進駐，由主打手沖咖啡及慢活洋食的「Sensory ZERO」經營，賽馬日更設專屬套餐，予食客在綠意盎然及充滿活力的環境下，享受休閒時光。



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觀塘廣場投注站設有直播區，主持或KOL可即場旁述精彩賽事。(盧翊銘攝)

走進觀塘廣場投注站，全新的裝修及佈局煥然一新。樓高三層、佔地逾20,000平方呎，這個東九龍旗艦店空間感十足，經改造後，亦注入活力。地下設有投注及影視大堂，配合70年代懷舊餐室設計，別具特色，同層亦設有消閒及活動專區，供網紅或賽馬專員旁述精彩賽事，或即場分享心得，場內亦會定期舉辦KOL分享會及手作工作坊。

設扭蛋機有日本直送玩物

樓梯轉角旁更設有商品區域，多部扭蛋機駐場，精選多款「盲盒」潮流玩物，包括日本直送的精美扭蛋系列，亦有機會抽出受歡迎的隱藏版玩物。

新裝修的觀塘廣場投注站以山系為主題，露營帳篷、野炊工具應有盡有，仿如置身戶外。M樓更投別引入玩樂體驗區「爭勝競技場」，除特色桌遊外，亦設賽馬騎術體驗，可親身「策騎」感受馬匹飛奔競賽快感，另設其餘三款賽馬及足球模擬訓練設施，包括「策騎對決」、「足球神射手競賽」及「互射十二碼操練」。

另場內設有多部最新型號遊戲機，可在觀賞賽馬及足球直播賽事時，與友人休閑玩樂。值得注意的是，「爭勝競技場」需預先於馬會網站及各場外投注處預先訂座，分設日票（140元）及月票（280元），並附有餐飲兌換券。體驗區亦可供私人「包場」。

玩樂體驗區設有賽馬騎術體驗，用家可親身「策騎」，感受馬匹飛奔競賽快感。(盧翊銘攝)

一樓則設有以豪華露營為設計主題的餐廳「Turfland」，由主打手沖咖啡及慢活洋食的「Sensory ZERO」經營，並提供多款特色美食及餐飲，賽馬日更特設「Race Day Combo」(賽馬日餐牌)，套餐包括主菜、甜品及特色飲品及冷泡茶，售198元，主菜有四款食品選擇，例如日式豬軟骨溫泉蛋飯、薄餅、漢堡及意粉等。

餐廳內的裝潢亦綠意盎然，位處中央的大型樹木裝飾及來自「香港木庫」的再生木材，讓顧客有如置身大自然，仿製廣州從化馬場運馬車而成的出餐處，亦甚具玩味。

賽馬日特設「Race Day Combo」(賽馬日餐牌)，套餐包括主菜、甜品及特色飲品及冷泡茶，售198元(盧翊銘攝)

餐廳內的裝潢亦綠意盎然，位處中央的大型樹木裝飾及來自「香港木庫」的再生木材，讓顧客有如置身大自然，仿製廣州從化馬場運馬車而成的出餐處，亦甚具玩味。(盧翊銘攝)

不過，顧客若於賽馬日光顧上述兩間餐廳，需透過馬會網站，或到各場外投注站預先訂座，否則未必能夠如願入座。

翻查資料，觀塘廣場投注站自1994年來，已錄得共37次售出頭獎彩票紀錄，故同屬「幸運」投注站之一，吸引大批市民專程前往。